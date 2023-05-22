Арестовича узнали на пляже в Израиле — фото 22 мая, 21:23 Алексей Арестович (Фото:via Harley Quinn)

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович отдыхает на пляже в Израиле, согласно кадрам, которые были опубликованы в соцсетях.

Как сообщает Telegram-канал Harley Quinn, Арестовича увидели на одном из пляжей в Израиле в компании семьи.

«Вычеркиваю Арестовича из списка крашей этого сезона. Это же надо было такое брюхо отъесть. Прямо сейчас. Пляж в Тель-Авиве. С женой и ребенком», — говорится в сообщении.

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Также канал опубликовал несколько фото и видео, на котором мужчина, похожий на Арестовича позирует на пляже.

Сам Арестович свой вероятный отдых не комментировал.