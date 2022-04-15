Жертвы российских оккупантов: в Киевской области найдены тела 900 мирных жителей — Нацполиция

15 апреля, 15:38
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Согласно выводам ОБСЕ, действия ВС РФ в Украине носят признаки военных преступлений (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Согласно выводам ОБСЕ, действия ВС РФ в Украине носят признаки военных преступлений (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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По состоянию на пятницу, 15 апреля, в населенных пунктах Киевской области найдены тела уже около 900 мирных жителей, ставших жертвами военных преступлений российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом во время брифинга сообщил начальник облуправления Национальной полиции Андрей Небитов.

«С прискорбием скажу, что сегодня уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам», — рассказал он.

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Российские войска, вторгшиеся в Украину 24 февраля, к 1 апреля отступили из Киевской области, понеся огромные потери.

После бегства оккупантов в населенных пунктах, которые они занимали, были обнаружены сотни тел мирных жителей, многие из которых подверглись пыткам.

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В ОБСЕ уже подтвердили, что действия ВС РФ в Украине носят признаки военных преступлений.

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Военные преступления Война России против Украины

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