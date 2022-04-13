Массовые убийства в Буче: началась эксгумация тел со второй братской могилы с жертвами РФ
Во второй братской могиле находятся от 40 до 60 жертв российских оккупантов (Фото:Бучанский горсовет)
В среду, 13 апреля, в Буче Киевской области приступили к эксгумации тел с еще одной братской могилы, в которой были похоронены мирные жители, убитые российскими войсками.
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Об этом сообщает Суспільне.
Второе массовое захоронение, как и первое, также находится на территории церкви Андрея Первозванного и всех святых.
Согласно предварительным данным, в нем обнаружено от 40 до 60 жертв российских оккупантов.
Из первой братской могилы были эксгумированы 57 тел, большинство — с огнестрельными ранениями.
Ранее мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 мирных жителей, убитых ВС РФ, а общее количество погибших составляет по меньшей мере 320 человек.
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