Массовые убийства в Буче: началась эксгумация тел со второй братской могилы с жертвами РФ 13 апреля, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Во второй братской могиле находятся от 40 до 60 жертв российских оккупантов (Фото:Бучанский горсовет)

В среду, 13 апреля, в Буче Киевской области приступили к эксгумации тел с еще одной братской могилы, в которой были похоронены мирные жители, убитые российскими войсками.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщает Суспільне.

Второе массовое захоронение, как и первое, также находится на территории церкви Андрея Первозванного и всех святых.

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Согласно предварительным данным, в нем обнаружено от 40 до 60 жертв российских оккупантов.

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Из первой братской могилы были эксгумированы 57 тел, большинство — с огнестрельными ранениями.

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Ранее мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 мирных жителей, убитых ВС РФ, а общее количество погибших составляет по меньшей мере 320 человек.



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