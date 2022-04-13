Массовые убийства и похищения. ОБСЕ подтвердила военные преступления России в Украине 13 апреля, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Российские войска в Мариуполе, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Миссия ОБСЕ нашла в Украине свидетельства военных преступлений, в том числе в Мариуполе, и возложила львиную долю вины на Россию.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом говорится в отчете миссии.

Отчет был собран решением 45 из 57 стран ОБСЕ вопреки возражениям России.

В нем говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

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«Преднамеренные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, соответствуют этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, представляет собой преступление против человечности», — говорится в документе.

При этом ОБСЕ отмечает нарушения как с украинской, так и с российской стороны.

«В отчете отмечены нарушения как с украинской, так и с российской стороны. Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, несоизмеримо более серьезны по своей природе и масштабу», — говорится в документе.

ОБСЕ среди прочего изучила факты двух громких преступлений — бомбежки театра и роддома в Мариуполе.

«Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было. Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление», — отмечено в документе.

То же касается и разрушения театра, под которым в бомбоубежище прятались сотни мариупольцев, и у которого огромными буквами на земле с обоих торцов здания были выложены надписи ДЕТИ.

«Россия утверждает, что он был взорван украинским батальоном Азов. Миссия не нашла никаких указаний на это. Этот инцидент с большой вероятностью представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление», — подчеркивают в ОБСЕ.

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