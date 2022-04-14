«Это геноцид». Спикеры Сенатов Польши и Чехии посетили освобожденные Бучу, Ирпень и Бородянку

14 апреля, 23:56
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Бородянка после оккупации российскими войсками (Фото:Vystrcil_Milos / twitter)

Бородянка после оккупации российскими войсками (Фото:Vystrcil_Milos / twitter)

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Спикеры Сенатов Польши и Чехии во время своего визита в столицу посетили побывавшие под оккупацией Ирпень, Бучу и Бородянку.

Об этом они сообщают в Twitter.

«Мы в Сенате чешского парламента знаем, что происходит в Украине, но считаем необходимым и правильным увидеть этот ужас собственными глазами. Если кто-то говорит, что якобы мародерства, варварских поступков и зверств не было — мы увидели, что вы ошибаетесь», — написал спикер Сената Чехии Милош Выстрчил.

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Он добавил, что когда война закончится — общей задачей должно быть отстраивание новой свободной Украины.

«Это будет инвестиция в наше общее будущее. Когда я говорю „общее“ — то имею в виду четкое предложение перспективы полноправного членства Украины в ЕС», — заявил Выстрчил.

https://twitter.com/Vystrcil_Milos/status/1514618353599406095?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1514618353599406095%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F04%2F14%2F7339672%2F

«Я шокирован увиденным — это Голгофа ХХІ века. Позорной агрессии РФ против Украины нет оправданий. Мы оплакиваем погибших и склоняем головы перед героическими защитниками… Зверства российских военных хуже, чем можно было представить. Это геноцид! Об этом я говорил в речи в Верховной Раде», — прокомментировал визит в освобожденные города спикер Сената Польши Томаш Гродский.

https://twitter.com/Vystrcil_Milos/status/1514618353599406095?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1514618353599406095%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F04%2F14%2F7339672%2F

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что во время визита обсуждали восстановление Украины и «план Маршалла» для этого, а также движение Украины к членству в ЕС.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Чехия Польша Российская агрессия Буча Киевская область Военные преступления Ирпень Военные преступления РФ Война России против Украины Бородянка

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