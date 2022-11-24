В Киеве метро сократит интервал движения поездов сегодня вечером и завтра утром 24 ноября, 17:02 Метро в Киеве (Фото:Киевский метрополитен / Facebook)

Вечером 24 ноября и утром 25 ноября метро Киева сократит интервал движения поездов.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Власти столицы уточнили, что 24 ноября с 17:00 до 19:00 и 25 ноября с 7:00 до 10:00 поезда будут курсировать со следующими интервалами движения:

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красная линия — 4−5 минут;

синяя линия — 7 минут 30 секунд;

зеленая линия — 5 минут ( на участке между станциями Харьковская — Лукьяновская) и 10 минут ( на участках между станциями Красный Хутор — Харьковская и Лукьяновская — Сырец).



В результате ракетных ударов со стороны РФ 23 ноября метрополитен в Киеве работает в ограниченом режиме.

Также в Киеве приостановлено движение городской электрички — есть поврежденные участки.

Днем 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение возобновлено во всех районах Киева, однако нужно время, чтобы система заработала на всю мощность.

Ранее Кличко заявил, что свет, связь и интернет в Киеве должны появиться до конца дня, 24 ноября.

КГВА сообщала, что воду и тепло в Киеве должны вернуть к утру четверга, 24 ноября.



Вечером 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что давать прогнозы о восстановлении электроснабжения столицы пока рано. По его словам, без света остались 70% потребителей Киева.

«Не хочу называть четкие параметры, потому что [соответствующие службы] работают и говорят, что… может быть несколько часов, может быть десяток часов… До вечера, до утра — давайте не будем спекулировать. Делаем все возможное», — сообщил Кличко.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.

В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом 4 человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.