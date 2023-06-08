Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри — Укргидроэнерго 8 июня, 12:10 В Укргидроэнерго заявили, что Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри (Фото:uhe.gov.ua)

На фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри.

По его словам, оккупанты не могли туда добраться, когда были от станции буквально в пяти километрах — в Дымере.

«То сегодня тем более они ничего не смогут с ней сделать», — сказал Сирота в эфире телемарафона.

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Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно





В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.