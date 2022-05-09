«Подарки» от проклятых рашистов". Саперы проверили территорию Ирпеня — мэр

9 мая, 18:12
Цей матеріал також доступний українською
Боеприпасы, обнаруженные саперами в Ирпене Киевской области после отступления российских оккупантов (фото от 7 апреля) (Фото:Олександр Маркушин/Facebook)

Боеприпасы, обнаруженные саперами в Ирпене Киевской области после отступления российских оккупантов (фото от 7 апреля) (Фото:Олександр Маркушин/Facebook)

Городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что саперы поверхностно обработали 100% территории города после его освобождения от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 9 мая

В своем Facebook Маркушин опубликовал видео с боеприпасами, оставленными россиянами в Ирпене.

«Вот сколько „подарков“ прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это — отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработано саперами. Но если вы где-то обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками!» — написал он.

Видео дня
Читайте также:
Казни гражданских и незаконные авиаудары. Amnesty International обнародовала расследование военных преступлений РФ под Киевом

При обнаружении подозрительных предметов Маркушин попросил звонить по номеру 0937007872.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/videos/387145143296308

Ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк говорил, что полное разминирование области может занять больше года. По его словам, вернуться домой местные жители смогут в конце мая.

Александр Маркушин сообщал, что в Ирпене сотрудники коммунальных служб завершают восстанавливать снабжение города водой, светом и газом.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых.

По состоянию на 2 мая, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, убитых российскими оккупантами.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад

https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc
poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Разминирование Боеприпасы Ирпень Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X