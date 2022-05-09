«Подарки» от проклятых рашистов". Саперы проверили территорию Ирпеня — мэр 9 мая, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Боеприпасы, обнаруженные саперами в Ирпене Киевской области после отступления российских оккупантов (фото от 7 апреля) (Фото:Олександр Маркушин/Facebook)

Городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин сообщил, что саперы поверхностно обработали 100% территории города после его освобождения от российских оккупантов.

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В своем Facebook Маркушин опубликовал видео с боеприпасами, оставленными россиянами в Ирпене.



«Вот сколько „подарков“ прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это — отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработано саперами. Но если вы где-то обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками!» — написал он.



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При обнаружении подозрительных предметов Маркушин попросил звонить по номеру 0937007872.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк говорил, что полное разминирование области может занять больше года. По его словам, вернуться домой местные жители смогут в конце мая.

Александр Маркушин сообщал, что в Ирпене сотрудники коммунальных служб завершают восстанавливать снабжение города водой, светом и газом.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых.

По состоянию на 2 мая, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, убитых российскими оккупантами.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc

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