Зверства армии РФ. В Киевской области нашли уже более 1200 тел убитых оккупантами — полиция

2 мая, 13:26
Цей матеріал також доступний українською
В Киевской области нашли более 1200 тел убитых оккупантами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Киевской области нашли более 1200 тел убитых оккупантами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

На территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Тела погибших осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти.

Видео дня

По словам начальника полиции, 280 человек остаются неопознанными. Еще 300 человек считаются пропавшими без вести, однако ежедневно эта цифра меняется.

https://www.youtube.com/embed/C0u2Jt0cuTk

Полиция работает для установления личности погибших, в частности, отбирается ДНК, данные помещаются в общую базу, и дальше уже правоохранители сотрудничают с родственниками для сравнения этих данных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X