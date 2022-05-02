Зверства армии РФ. В Киевской области нашли уже более 1200 тел убитых оккупантами — полиция 2 мая, 13:26 Цей матеріал також доступний українською В Киевской области нашли более 1200 тел убитых оккупантами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

На территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, которые погибли от рук российских военных.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Тела погибших осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти.

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По словам начальника полиции, 280 человек остаются неопознанными. Еще 300 человек считаются пропавшими без вести, однако ежедневно эта цифра меняется.

Полиция работает для установления личности погибших, в частности, отбирается ДНК, данные помещаются в общую базу, и дальше уже правоохранители сотрудничают с родственниками для сравнения этих данных.

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