Город оживает. Мэр Ирпеня сообщил, что жителям вскоре можно будет вернуться
Мэр Ирпеня заявил, что в город скоро можно будет вернуться (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Ирпене сотрудники коммунальных служб завершают восстанавливать жизненно необходимое снабжение города водой, светом и газом.
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Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
«В нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около 80% - электроснабжение и на 20% - газоснабжение. Ирпень каждый день все больше оживает и расцветает», — отметил Маркушин.
По его словам, жители города вскоре смогут вернуться в свои дома.
Российские войска полностью покинули Киевскую область 2 апреля. На территориях, которые находились под оккупацией РФ, продолжают проводить поиск и разминирование взрывоопасных предметов.
По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, вернуться домой местные жители смогут в конце мая. До 31 мая обещают возобновить электроснабжение во всех населённых пунктах области.
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