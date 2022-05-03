Город оживает. Мэр Ирпеня сообщил, что жителям вскоре можно будет вернуться 3 мая, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Мэр Ирпеня заявил, что в город скоро можно будет вернуться (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Ирпене сотрудники коммунальных служб завершают восстанавливать жизненно необходимое снабжение города водой, светом и газом.

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Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

«В нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около 80% - электроснабжение и на 20% - газоснабжение. Ирпень каждый день все больше оживает и расцветает», — отметил Маркушин.

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По его словам, жители города вскоре смогут вернуться в свои дома.

Российские войска полностью покинули Киевскую область 2 апреля. На территориях, которые находились под оккупацией РФ, продолжают проводить поиск и разминирование взрывоопасных предметов.

По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, вернуться домой местные жители смогут в конце мая. До 31 мая обещают возобновить электроснабжение во всех населённых пунктах области.



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