Дом мэра Бучи расстреляли из гранатометов — фото 4 апреля, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты расстреляли дом мэра Бучи из гранатометов (Фото:Михайлина Скорик-Шкаревская/facebook.com)

Дом мэра Бучи Анатолия Федорука российские военные расстреляли из гранатометов.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Соответствующие фотографии опубликовала у себя в Facebook советник мэра Михайлина Скорик-Шкаревская.

По ее словам, 17 марта соседи сообщали о том, что слышны взрывы и дом горит.

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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и по Житомирской трассе.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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