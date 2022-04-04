Дом мэра Бучи расстреляли из гранатометов — фото

4 апреля, 15:26
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Оккупанты расстреляли дом мэра Бучи из гранатометов (Фото:Михайлина Скорик-Шкаревская/facebook.com)

Оккупанты расстреляли дом мэра Бучи из гранатометов (Фото:Михайлина Скорик-Шкаревская/facebook.com)

Дом мэра Бучи Анатолия Федорука российские военные расстреляли из гранатометов.

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Соответствующие фотографии опубликовала у себя в Facebook советник мэра Михайлина Скорик-Шкаревская.

По ее словам, 17 марта соседи сообщали о том, что слышны взрывы и дом горит.

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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и по Житомирской трассе.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

https://www.facebook.com/mikhailyna.skoryk/posts/2524226034379809
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Буча Киевская область Война России против Украины

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