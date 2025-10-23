Зациклились на тревожных мыслях? Как перестать себя накручивать

За последнее время я разговаривал сразу с несколькими людьми, которые никак не могут перестать волноваться из-за чего-то в своей жизни — из-за чего-то такого, что вызывает у них стресс и заставляет их ломать себе голову.

Реклама

Кто-то переживает из-за напряженной ситуации, а кто-то — из-за того, что дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Они постоянно думают об одном и том же, нервничают и ходят по кругу.

Я рассказал им, что это всего лишь страх.

Это всего лишь страх заставляет нас накручивать себя, волноваться, мысленно пережевывать одно и то же и зацикливаться. Страх, что мы недостаточно хороши, что не справимся, что кто-то будет нами недоволен, что мы будем выглядеть идиотами. Просто страх.

Я не хочу сказать, что его нужно игнорировать или обесценивать, страх — это естественное явление, он свойственен людям. Бояться вполне нормально, это неотъемлемая часть любого важного или сложного дела.

Доверие к себе позволяет справиться с любыми трудностями

Но не обязательно придавать страху слишком большее значение. Поэтому я и говорю, что это «всего лишь страх». Он имеет значение, только если мы сами ему это значение придаем. Когда я замечаю свой страх, я обычно говорю: «Ничего особенного».

Заметив, что мы боимся, мы можем заметить и то, какие истории рассказывает нам наш страх: «Я недостаточно хорош, может быть, мне стоит вести себя так же, как те люди, меня могут раскритиковать, возможно, мне стоит все бросить».

Но я могу решить, что не стану воспринимать эти истории слишком серьезно. Это всего лишь страх.

Распознавание страха и тех историй, которые он мне рассказывает, помогает мне его унять.

Как справиться со страхом и перестать накручивать себя

Мой страх также требует от меня каких-то действий в этой пугающей ситуации — но, зачастую, я не так уж много могу сделать. Могу попытаться что-то предпринять, но, с большей вероятностью, выплесну на кого-то свой гнев или начну накручивать себя. Разумеется, ни то, ни другое ничем не поможет.

Если я ловлю себя на чрезмерном обдумывании, то делаю вот что:

1. Начинаю с того, что осознаю — и то, что боюсь, и то, что накручиваю себя. Это просто страх — ничего особенного.

2. Останавливаюсь и делаю глубокий вдох. Замедляю дыхание.

3. Успокаиваю свой страх — говорю ему, что мы справимся. Не такая уж большая проблема. Мы в силах разобраться с ситуацией, даже если пока точно не знаем, чем все обернется. Так формируется довери е к себе , которое позволяет справиться с любыми трудностями.

4. Расслабляю все мышцы, которые напряжены, и продолжаю медленно дышать.

5. Концентрируюсь на чем-то прекрасном, что есть в настоящем моменте. На наполняющем комнату свете, на окружающей природе, на приятной компании — на чем-то, что пробуждает любопытство, на чем-то, за что можно быть благодарным.

Вот и все. Постоянно делайте эти вещи: замечайте, дышите, успокаивайте себя, расслабляйтесь и концентрируйтесь на настоящем моменте. Действуя таким образом, вы выберетесь из чрезмерных размышлений и вновь окажетесь здесь и сейчас.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь