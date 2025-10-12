Тренируйтесь ежедневно. Как поверить в себя
Лео Бабаута: «Если перед вами стоит задача, которая кажется непосильной, попробуйте уделить ей всего лишь минуту» (Фото: HayDmitriy/Depositphotos)
Небольшие ежедневные шаги помогут развить несокрушимую уверенность
Мы часто изо дня в день подрываем собственную веру в себя тем, что бездействуем в случаях, когда ощущаем подавленность, нежелание или внутреннее сопротивление.
В подобных непростых ситуациях от нас требуется проявить нашу врожденную смелость, однако мы предпочитаем этого не делать, потому что отлынивать проще.
Но что, если бы мы смогли с помощью простых ежедневных тренировок развить непоколебимую веру в себя, позволяющую противостоять трудностям и страхам?
Смелость — это не только нечто драматическое, к чему мы прибегаем в наиболее тяжелые моменты своей жизни. Она также может проявляется в небольших, последовательных действиях. И если, систематически тренируясь, мы сумеем ее развить, то сможем лучше справляться со всеми жизненными сложностями.
Давайте поговорим об этих ежедневных тренировках: