Затягивают негативные мысли? Эти три шага могут помочь

11 августа, 22:02
Эрин Леонард: «В подобные моменты может быть тяжело абстрагироваться» (Фото: nicoletaionescu/Depositphotos)

Эрин Леонард
Психотерапевт, писательница

Воспользуйтесь этими рекомендациями, чтобы посмотреть на ситуацию шире и восстановить душевное равновесие

Излишние размышления порождают стресс, и когда вы в них погружаетесь, ваш разум, как правило, начинает лихорадочно метаться. Вы представляете себе наихудший сценарий и все возможные катастрофы, которые только могут произойти из-за этой проблемы. Внезапно вас охватывают тревога, паника и тошнота. Может казаться, что ваш мир рушится. Вы стараетесь успокоиться, но безуспешно. Пробуете отвлечься, но и это не удается, потому что ваши мысли непроизвольно возвращаются к беспокоящему вас вопросу. Возникает негативная спираль, ваше психическое здоровье страдает, и это может длиться много часов, дней, а иногда и недель. Вы понимаете, что нужно абстрагироваться от этой проблемы, пока она не поглотила вас целиком, но понятия не имеете, как это сделать. Три шага могут помочь вам эмоционально отстраниться и сделать шаг назад, чтобы увидеть общую картину и немного облегчить свое состояние.

