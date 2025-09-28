Что приготовить в осенние выходные. Три уютных блюда для семейного обеда

Сочные фаршированные баклажаны, нежный тыквенный гратен и бархатный суп-пюре из брокколи — то, что нужно для неспешной трапезы в кругу близких

Когда за окном осень, хочется сытных и теплых блюд, которые легко готовить и приятно разделить с родными. Поэтому я подобрал для вас три рецепта, которые идеально подходят для уютных обедов в выходные. Сочные баклажаны, фаршированные говядиной и оливками, нежный тыквенный гратен с соусом бешамель и бархатный суп-пюре из брокколи — то, что нужно для неспешного осеннего обеда в кругу близких.

Фаршированные баклажаны с говядиной и оливками

В Греции любят готовить лодочки из баклажанов с самыми разнообразными начинками, от картофеля до мяса и сыра. Я же предлагаю свой любимый вариант — запеченные баклажаны с говяжьим фаршем и оливками. Блюдо простое и сытное. И невероятно вкусно со свежим хрустящим багетом и легким овощным салатом.

Ингредиенты

1 большой баклажан

5 зеленых оливок

5 черных оливок

1 средний лук

2 ст. л. подсолнечного масла

300 г говяжьего фарша

щепотка кориандра

соль и перец по вкусу

3 веточки кинзы для подачи

Фаршированные баклажаны с говядиной и оливками / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Включите духовку разогреваться до 180 градусов и подготовьте баклажан. Помойте и оботрите овощ, а затем разрежьте его пополам, не отрезая хвостик. Так сок не вытечет при запекании, а останется внутри. Большой ложкой уберите мякоть, она нам не нужна. У вас должны получиться лодочки.

Шаг 2

Подготовьте начинку для баклажанов. Возьмите 5 зеленых и 5 черных оливок и порежьте мелко. Переложите в миску.

Шаг 3

Лук очистите и нарежьте мелко, поджарьте на 2 ст. л. подсолнечного масла до мягкости. Переложите в миску с оливками, добавьте 300 г говяжьего фарша и щепотку кориандра. Посолите по вкусу и хорошо вымешайте начинку.

Шаг 4

Начините лодочки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запеките фаршированные баклажаны в духовке при температуре 180 градусов 30 минут

Шаг 5

Помойте 3 веточки кинзы, оборвите листочки и измельчите. При подаче посыпьте готовые баклажанные лодочки.

Гратен из тыквы с соусом бешамель

Традиционно готовят картофельный гратен, но осень вдохновляет на эксперименты. Так, тыква становится отличной альтернативой. Ее сладковатый вкус хорошо сочетается с нежным соусом бешамель с мускатным орехом. А тонкие слайсы под запеченной корочкой получаются особенно нежными. Полагаю, такой гратен идеально подходит для размеренного выходного обеда, когда хочется тепла и ароматов настоящей осени.

Ингредиенты

Для гратена:

500 г тыквы

50 г твердого сыра ( грюйер, пармезан)

грюйер, пармезан) соль по вкусу

Для соуса:

500 мл молока

50 г лука

1 лавровый лист

3 горошины черного перца

1 щепотка молотого мускатного ореха

2 щепотки соли

30 г сливочного масла

30 г муки

Гратен из тыквы с соусом бешамель / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Приготовьте соус бешамель. В небольшую кастрюлю налейте 500 мл молока, добавьте 50 г лука (целиком или крупными кусками), лавровый лист, 3 горошины перца, щепотку мускатного ореха и 2 щепотки соли. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 2 минуты. Снимите с огня, вытащите лук, лавровый лист и горошины перца. В другой кастрюле растопите 30 г сливочного масла на среднем огне и обжарьте на нем 30 г муки до легкого золотистого оттенка. Уменьшите огонь, влейте молоко и варите на маленьком огне, помешивая венчиком, в течение 2−3 минут, пока соус не начнет густеть.

Шаг 2

Духовку разогрейте до 180 градусов. Тыкву очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Немного посолите, выложите тонким слоем в форму для запекания и сверху полейте соусом бешамель.

Шаг 3

Продолжайте послойно выкладывать кусочки тыквы, обильно поливая их соусом. Когда заполните всю форму, сформируйте верхний слой из соуса и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке 25 минут.

Суп-пюре из брокколи на бульоне

Это блюдо — о простоте и комфорте. Оно создано для тех самых осенних выходных, когда хочется остаться дома и приготовить что-то теплое и уютное на обед. Суп получается нежный, бархатный и в то же время насыщенный. Я добавил немного картофеля, чтобы сделать консистенцию гуще, а блюдо — более питательным и сбалансированным. Но если хотите более легкий вариант, смело готовьте только с брокколи.

Ингредиенты

2 куриных бедра

1 л воды

3 лавровых листа

6 горошин перца

2 картофелины ( 250 г)

250 г) 1 луковица

20 г сливочного масла

250 г брокколи

⅓ ч. л. соли

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Вымойте куриные бедра, снимите кожицу и отделите филе от костей. Залейте мясо водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте 3 лавровых листа и 6 горошин перца. Варите бульон на малом огне 1 час.

Шаг 2

Очистите 2 картофелины и нарежьте их любым удобным методом. Процедите бульон через сито в другой сотейник, добавьте картофель и варите 20 минут. Мясо можете оставить для подачи.

Шаг 3

Очистите луковицу, мелко ее нарежьте. Растопите на сковороде 20 г масла и обжарьте на нем лук до золотистого цвета — примерно 6−8 минут. Добавьте лук в суп.

Шаг 4

Нарежьте или поломайте соцветиями 250 г брокколи и добавьте ее в суп. Варите все вместе 10 минут.

Шаг 5

Перебейте суп погружным блендером до однородной текстуры, посолите и размешайте. Подавайте с гренками.

