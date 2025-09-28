Что приготовить в осенние выходные. Три уютных блюда для семейного обеда
Сочные фаршированные баклажаны, нежный тыквенный гратен и бархатный суп-пюре из брокколи — то, что нужно для неспешной трапезы в кругу близких
Когда за окном осень, хочется сытных и теплых блюд, которые легко готовить и приятно разделить с родными. Поэтому я подобрал для вас три рецепта, которые идеально подходят для уютных обедов в выходные. Сочные баклажаны, фаршированные говядиной и оливками, нежный тыквенный гратен с соусом бешамель и бархатный суп-пюре из брокколи — то, что нужно для неспешного осеннего обеда в кругу близких.
Фаршированные баклажаны с говядиной и оливками
В Греции любят готовить лодочки из баклажанов с самыми разнообразными начинками, от картофеля до мяса и сыра. Я же предлагаю свой любимый вариант — запеченные баклажаны с говяжьим фаршем и оливками. Блюдо простое и сытное. И невероятно вкусно со свежим хрустящим багетом и легким овощным салатом.
Ингредиенты
- 1 большой баклажан
- 5 зеленых оливок
- 5 черных оливок
- 1 средний лук
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 300 г говяжьего фарша
- щепотка кориандра
- соль и перец по вкусу
- 3 веточки кинзы для подачи
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Включите духовку разогреваться до 180 градусов и подготовьте баклажан. Помойте и оботрите овощ, а затем разрежьте его пополам, не отрезая хвостик. Так сок не вытечет при запекании, а останется внутри. Большой ложкой уберите мякоть, она нам не нужна. У вас должны получиться лодочки.
Шаг 2
Подготовьте начинку для баклажанов. Возьмите 5 зеленых и 5 черных оливок и порежьте мелко. Переложите в миску.
Шаг 3
Лук очистите и нарежьте мелко, поджарьте на 2 ст. л. подсолнечного масла до мягкости. Переложите в миску с оливками, добавьте 300 г говяжьего фарша и щепотку кориандра. Посолите по вкусу и хорошо вымешайте начинку.
Шаг 4
Начините лодочки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запеките фаршированные баклажаны в духовке при температуре 180 градусов 30 минут
Шаг 5
Помойте 3 веточки кинзы, оборвите листочки и измельчите. При подаче посыпьте готовые баклажанные лодочки.
Гратен из тыквы с соусом бешамель
Традиционно готовят картофельный гратен, но осень вдохновляет на эксперименты. Так, тыква становится отличной альтернативой. Ее сладковатый вкус хорошо сочетается с нежным соусом бешамель с мускатным орехом. А тонкие слайсы под запеченной корочкой получаются особенно нежными. Полагаю, такой гратен идеально подходит для размеренного выходного обеда, когда хочется тепла и ароматов настоящей осени.
Ингредиенты
Для гратена:
- 500 г тыквы
- 50 г твердого сыра (грюйер, пармезан)
- соль по вкусу
Для соуса:
- 500 мл молока
- 50 г лука
- 1 лавровый лист
- 3 горошины черного перца
- 1 щепотка молотого мускатного ореха
- 2 щепотки соли
- 30 г сливочного масла
- 30 г муки
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Приготовьте соус бешамель. В небольшую кастрюлю налейте 500 мл молока, добавьте 50 г лука (целиком или крупными кусками), лавровый лист, 3 горошины перца, щепотку мускатного ореха и 2 щепотки соли. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 2 минуты. Снимите с огня, вытащите лук, лавровый лист и горошины перца. В другой кастрюле растопите 30 г сливочного масла на среднем огне и обжарьте на нем 30 г муки до легкого золотистого оттенка. Уменьшите огонь, влейте молоко и варите на маленьком огне, помешивая венчиком, в течение 2−3 минут, пока соус не начнет густеть.
Шаг 2
Духовку разогрейте до 180 градусов. Тыкву очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Немного посолите, выложите тонким слоем в форму для запекания и сверху полейте соусом бешамель.
Шаг 3
Продолжайте послойно выкладывать кусочки тыквы, обильно поливая их соусом. Когда заполните всю форму, сформируйте верхний слой из соуса и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке 25 минут.
Суп-пюре из брокколи на бульоне
Это блюдо — о простоте и комфорте. Оно создано для тех самых осенних выходных, когда хочется остаться дома и приготовить что-то теплое и уютное на обед. Суп получается нежный, бархатный и в то же время насыщенный. Я добавил немного картофеля, чтобы сделать консистенцию гуще, а блюдо — более питательным и сбалансированным. Но если хотите более легкий вариант, смело готовьте только с брокколи.
Ингредиенты
- 2 куриных бедра
- 1 л воды
- 3 лавровых листа
- 6 горошин перца
- 2 картофелины (250 г)
- 1 луковица
- 20 г сливочного масла
- 250 г брокколи
- ⅓ ч. л. соли
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Вымойте куриные бедра, снимите кожицу и отделите филе от костей. Залейте мясо водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте 3 лавровых листа и 6 горошин перца. Варите бульон на малом огне 1 час.
Шаг 2
Очистите 2 картофелины и нарежьте их любым удобным методом. Процедите бульон через сито в другой сотейник, добавьте картофель и варите 20 минут. Мясо можете оставить для подачи.
Шаг 3
Очистите луковицу, мелко ее нарежьте. Растопите на сковороде 20 г масла и обжарьте на нем лук до золотистого цвета — примерно 6−8 минут. Добавьте лук в суп.
Шаг 4
Нарежьте или поломайте соцветиями 250 г брокколи и добавьте ее в суп. Варите все вместе 10 минут.
Шаг 5
Перебейте суп погружным блендером до однородной текстуры, посолите и размешайте. Подавайте с гренками.
