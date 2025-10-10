Быстрое осеннее меню. Пять блюд, которые вам точно понравятся
Табуле с тыквой (Фото: предоставлено автором)
Не обязательно тратить много времени, чтобы приготовить что-то вкусное
Я всегда говорю, что готовить — это легко. Особенно осенью, когда сезонные овощи и фрукты сами добавляют блюдам вкуса и пользы. Не обязательно тратить много времени, чтобы приготовить что-то вкусное. Поэтому, если вы устали, спешите или просто хотите поесть вкусно без лишних хлопот — вот несколько осенних рецептов, которые точно вам понравятся.
Стирфрай с тофу
Среди растительных белковых продуктов я больше всего ценю тофу. На первый взгляд, он кажется простым и даже скучным, но стоит найти правильное сочетание — и он открывает себя совсем по-другому. Тофу — это сгущенное соевое молоко, спрессованное в плотные блоки, которые прекрасно держат форму и легко впитывают соус. Предлагаю попробовать мой любимый вариант — стирфрай с тофу и сезонными овощами. Готовится быстро, выглядит ярко, а по вкусу даже тем, кто раньше обходил этот продукт стороной.
Ингредиенты:
- 200 г тофу
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 50 мл соевого соуса
- 50 мл овощного бульона
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 красный перец
- 300 г брокколи
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 зуб. чеснока
- 2 см корня имбиря
- 1 ст. л. кунжута
Пошаговый рецепт
- Порежьте небольшим кубиком 200 г тофу. Присыпьте его 2 ст. л. кукурузного крахмала, чтобы каждый кубик был в нем. Отдельно смешайте 50 мл соевого соуса, 50 мл овощного бульона и 1 ст. л. меда.
- Выложите тофу на хорошо разогретую сковороду и обжарьте его в 1 ст. л. растительного масла до румяной корочки, постоянно помешивая.
- Снимите тофу со сковороды, вместо него добавьте жариться 1 красный перец, порезанный кубиком, и 300 г брокколи, разобранной на соцветия. Долейте 1 ст. л. масла и готовьте овощи 5−7 минут на большом огне, постоянно помешивая.
- Добавьте к овощам 2 измельченных зубчика чеснока, 2 см натертого корня имбиря, жареный тофу и соус. Перемешайте и жарьте еще пару минут, до загустения.
- Перед подачей украсьте блюдо 1 ст. л. кунжута. Приятного аппетита!
Табуле с тыквой
На первый взгляд, простой салат табуле способен удивить своей многогранностью и вкусами. Ведь идея добавлять крупы в салаты просто гениальна: от нее выигрывают и часто скучная крупа, и базовый салат, и человек, который получает блюдо 2 в 1. Именно поэтому я готовлю табуле в разных вариантах — с редисом и курицей, с баклажаном или сезонно — с тыквой.
Ингредиенты:
- 150 г очищенной тыквы
- 1 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
- 100 г кускуса
- 1 небольшая луковица
- 30 г свежего пажитника
- 100 г томатов черри
- 50 г оливок без косточки
- 3 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
- Очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2 см 150 г тыквы. Разогрейте на сковороде 1 ст.л. масла, выложите тыкву и жарьте 3−5 минут, пока она немного не размякнет. Слишком мягкой она стать не должна.
- В кастрюле кипятком запарьте 100 г кускуса в пропорции 1:1. В это время мелко нарежьте 1 луковицу и 30 г зелени. Также нарежьте на четыре части или пополам 100 г томатов черри.
- Смешайте готовый кускус, тыкву, лук, зелень, оливки и томаты. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте 3 ст.л. оливкового масла.
Баклажаны на гриле с йогуртовым соусом
С баклажанами можно приготовить множество вкусных и быстрых блюд. Им подходят различные овощи и зелень, мясо и рыба, мягкие сыры и орехи. Так же баклажаны — это универсальная составляющая к блюдам, которую можно жарить на сковороде, добавлять в рагу или запекать в духовке. Предлагаю рецепт ароматной закуски из этого овоща. Ее можно подавать и как вкусный соус для пасты, питы или брускетты. Поэтому смело выбирайте свой вариант по вкусу.
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 5−6 ст. л. оливкового масла
- 4 зубчика чеснока
- 10 веточек зелени кинзы или петрушки
- 250 мл несладкого густого йогурта
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
- Возьмите два средних баклажана, помойте и срежьте «хвосты». Порежьте полосками или кружочками толщиной 1 см. Присыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Это нужно для того, чтобы избавиться от горечи баклажанов.
- Затем слейте воду с баклажанов і каждый кружочек или полоску тщательно обсушите бумажным полотенцем. Промывать не стоит, потому что овощ насытится водой, а нам это не нужно.
- Разогрейте электрогриль. Нарезанные баклажаны с двух сторон смажьте оливковым маслом, используя кулинарную кисточку. Выкладывайте их на электрогриль и готовьте до появления румяной корочки. Также можете воспользоваться сковородой гриль или обычной. Но в этом случае ваши баклажаны будут не запеченными, а жареными. Добавьте оливковое масло и готовьте с двух сторон примерно по 2 минуты. Переложите их в посуду и оставьте охлаждаться.
- Приготовьте соус. Измельчите ножом 4 зубчика чеснока и листья с 10 веточек кинзы или петрушки. В посуду выложите 250 мл несладкого густого йогурта и добавьте к нему чеснок и зелень. Доведите до вкуса солью и перцем. Залейте соусом баклажаны и подавайте к столу.
Китайский салат из редьки и моркови
Как вы думаете, сколько нужно ингредиентов для вкусного салата? Десять, семь, пять? Я уверен, что достаточно двух основных и правильной заправки. Именно так готовится салат коул слоу, который уже стал настоящей легендой. А также — китайский салат с редькой и морковью. Удивительно простое сочетание вкусов, но какой потрясающий результат.
Ингредиенты:
- 2 небольшие моркови
- 200 г красной или белой редьки
- 1 ст. л. рисового уксуса (или винного)
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ч. л. семян кунжута
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. сахара
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
- Помойте и очистите 2 небольшие морковки и красную редьку помойте, почистите и порежьте тонкой соломкой. Для этого лучше всего использовать специальную терку или экономку. Выложите овощную соломку в миску.
- Для заправки в отдельной емкости смешайте 1 ст. л. рисового или винного уксуса, 1 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. лимонного сока, соль по вкусу и 1 ч. л. сахара. Перемешайте, пока сахар не растворится.
- Заправьте салат и дайте ему постоять в течение 10 минут, чтобы овощи промариновались. При подаче посыпьте 1 ч. л. семян кунжута.
Закуска из груши с сыром бри
Знали ли вы, что сочетание груши с сыром бри — это почти как хлеб с маслом. Даже не знаю, как бы сложилась мировая история, если бы эти два продукта не встретились. Сыр бри идеально сочетается с различными фруктами. Поэтому я предлагаю вам сделать очень простую и вкусную закуску, которая готовится за считанные минуты. Рецепт универсальный, потому что подойдет как для веселой компании, так и для романтического ужина с бокалом вина.
Ингредиенты:
- 2 груши
- 50 г сыра бри
- сок половины лимона
- хлопья перца чили (по желанию) — по вкусу
- 1 веточка мяты (по желанию)
- соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Хорошо вымойте и высушите бумажным полотенцем две груши. Разрежьте каждую на 4−8 частей продольными дольками, извлекая семена. Аккуратно выложите груши в форму для запекания срезом вверх. Запекайте в духовке в течение 10−15 минут до мягкости груши.
- Нарежьте сыр бри крупными кубиками. Это очень нежный и мягкий сыр, поэтому советую не доставать его из холодильника заранее, иначе нарезать будет труднее.
- Достаньте форму с грушами из духовки и распределите сверху на грушах ломтики сыра бри.
- Верните форму в духовку на 3−4 минуты, чтобы сыр начал таять. Достаньте закуску из духовки и сбрызните соком половины лимона.
- Чтобы добавить немного пикантных ноток, посыпьте груши хлопьями перца чили и украсьте листочками мяты.
