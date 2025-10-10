Быстрое осеннее меню. Пять блюд, которые вам точно понравятся

10 октября, 21:13
Поделиться:
Табуле с тыквой (Фото: предоставлено автором)

Табуле с тыквой (Фото: предоставлено автором)

Евгений Клопотенко
Шеф-повар, ресторатор, общественный активист

Не обязательно тратить много времени, чтобы приготовить что-то вкусное

Я всегда говорю, что готовить — это легко. Особенно осенью, когда сезонные овощи и фрукты сами добавляют блюдам вкуса и пользы. Не обязательно тратить много времени, чтобы приготовить что-то вкусное. Поэтому, если вы устали, спешите или просто хотите поесть вкусно без лишних хлопот — вот несколько осенних рецептов, которые точно вам понравятся.

Реклама

Стирфрай с тофу

Среди растительных белковых продуктов я больше всего ценю тофу. На первый взгляд, он кажется простым и даже скучным, но стоит найти правильное сочетание — и он открывает себя совсем по-другому. Тофу — это сгущенное соевое молоко, спрессованное в плотные блоки, которые прекрасно держат форму и легко впитывают соус. Предлагаю попробовать мой любимый вариант — стирфрай с тофу и сезонными овощами. Готовится быстро, выглядит ярко, а по вкусу даже тем, кто раньше обходил этот продукт стороной.

Ингредиенты:

  • 200 г тофу
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • 50 мл соевого соуса
  • 50 мл овощного бульона
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 красный перец
  • 300 г брокколи
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2 зуб. чеснока
  • 2 см корня имбиря
  • 1 ст. л. кунжута
Стирфрай с тофу (Фото: klopotenko.com)
Стирфрай с тофу / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

  1. Порежьте небольшим кубиком 200 г тофу. Присыпьте его 2 ст. л. кукурузного крахмала, чтобы каждый кубик был в нем. Отдельно смешайте 50 мл соевого соуса, 50 мл овощного бульона и 1 ст. л. меда.
  2. Выложите тофу на хорошо разогретую сковороду и обжарьте его в 1 ст. л. растительного масла до румяной корочки, постоянно помешивая.
  3. Снимите тофу со сковороды, вместо него добавьте жариться 1 красный перец, порезанный кубиком, и 300 г брокколи, разобранной на соцветия. Долейте 1 ст. л. масла и готовьте овощи 5−7 минут на большом огне, постоянно помешивая.
  4. Добавьте к овощам 2 измельченных зубчика чеснока, 2 см натертого корня имбиря, жареный тофу и соус. Перемешайте и жарьте еще пару минут, до загустения.
  5. Перед подачей украсьте блюдо 1 ст. л. кунжута. Приятного аппетита!

Табуле с тыквой

На первый взгляд, простой салат табуле способен удивить своей многогранностью и вкусами. Ведь идея добавлять крупы в салаты просто гениальна: от нее выигрывают и часто скучная крупа, и базовый салат, и человек, который получает блюдо 2 в 1. Именно поэтому я готовлю табуле в разных вариантах — с редисом и курицей, с баклажаном или сезонно — с тыквой.

Ингредиенты:

  • 150 г очищенной тыквы
  • 1 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
  • 100 г кускуса
  • 1 небольшая луковица
  • 30 г свежего пажитника
  • 100 г томатов черри
  • 50 г оливок без косточки
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2 см 150 г тыквы. Разогрейте на сковороде 1 ст.л. масла, выложите тыкву и жарьте 3−5 минут, пока она немного не размякнет. Слишком мягкой она стать не должна.
  2. В кастрюле кипятком запарьте 100 г кускуса в пропорции 1:1. В это время мелко нарежьте 1 луковицу и 30 г зелени. Также нарежьте на четыре части или пополам 100 г томатов черри.
  3. Смешайте готовый кускус, тыкву, лук, зелень, оливки и томаты. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте 3 ст.л. оливкового масла.

Баклажаны на гриле с йогуртовым соусом

С баклажанами можно приготовить множество вкусных и быстрых блюд. Им подходят различные овощи и зелень, мясо и рыба, мягкие сыры и орехи. Так же баклажаны — это универсальная составляющая к блюдам, которую можно жарить на сковороде, добавлять в рагу или запекать в духовке. Предлагаю рецепт ароматной закуски из этого овоща. Ее можно подавать и как вкусный соус для пасты, питы или брускетты. Поэтому смело выбирайте свой вариант по вкусу.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 5−6 ст. л. оливкового масла
  • 4 зубчика чеснока
  • 10 веточек зелени кинзы или петрушки
  • 250 мл несладкого густого йогурта
  • соль и перец по вкусу
Баклажаны на гриле с йогуртовым соусом (Фото: klopotenko.com)
Баклажаны на гриле с йогуртовым соусом / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

  1. Возьмите два средних баклажана, помойте и срежьте «хвосты». Порежьте полосками или кружочками толщиной 1 см. Присыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Это нужно для того, чтобы избавиться от горечи баклажанов.
  2. Затем слейте воду с баклажанов і каждый кружочек или полоску тщательно обсушите бумажным полотенцем. Промывать не стоит, потому что овощ насытится водой, а нам это не нужно.
  3. Разогрейте электрогриль. Нарезанные баклажаны с двух сторон смажьте оливковым маслом, используя кулинарную кисточку. Выкладывайте их на электрогриль и готовьте до появления румяной корочки. Также можете воспользоваться сковородой гриль или обычной. Но в этом случае ваши баклажаны будут не запеченными, а жареными. Добавьте оливковое масло и готовьте с двух сторон примерно по 2 минуты. Переложите их в посуду и оставьте охлаждаться.
  4. Приготовьте соус. Измельчите ножом 4 зубчика чеснока и листья с 10 веточек кинзы или петрушки. В посуду выложите 250 мл несладкого густого йогурта и добавьте к нему чеснок и зелень. Доведите до вкуса солью и перцем. Залейте соусом баклажаны и подавайте к столу.

Китайский салат из редьки и моркови

Как вы думаете, сколько нужно ингредиентов для вкусного салата? Десять, семь, пять? Я уверен, что достаточно двух основных и правильной заправки. Именно так готовится салат коул слоу, который уже стал настоящей легендой. А также — китайский салат с редькой и морковью. Удивительно простое сочетание вкусов, но какой потрясающий результат.

Ингредиенты:

  • 2 небольшие моркови
  • 200 г красной или белой редьки
  • 1 ст. л. рисового уксуса (или винного)
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ч. л. семян кунжута
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. сахара
  • соль по вкусу
Китайский салат из редьки и моркови (Фото: klopotenko.com)
Китайский салат из редьки и моркови / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

  1. Помойте и очистите 2 небольшие морковки и красную редьку помойте, почистите и порежьте тонкой соломкой. Для этого лучше всего использовать специальную терку или экономку. Выложите овощную соломку в миску.
  2. Для заправки в отдельной емкости смешайте 1 ст. л. рисового или винного уксуса, 1 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. лимонного сока, соль по вкусу и 1 ч. л. сахара. Перемешайте, пока сахар не растворится.
  3. Заправьте салат и дайте ему постоять в течение 10 минут, чтобы овощи промариновались. При подаче посыпьте 1 ч. л. семян кунжута.

Закуска из груши с сыром бри

Знали ли вы, что сочетание груши с сыром бри — это почти как хлеб с маслом. Даже не знаю, как бы сложилась мировая история, если бы эти два продукта не встретились. Сыр бри идеально сочетается с различными фруктами. Поэтому я предлагаю вам сделать очень простую и вкусную закуску, которая готовится за считанные минуты. Рецепт универсальный, потому что подойдет как для веселой компании, так и для романтического ужина с бокалом вина.

Ингредиенты:

  • 2 груши
  • 50 г сыра бри
  • сок половины лимона
  • хлопья перца чили (по желанию) — по вкусу
  • 1 веточка мяты (по желанию)
  • соль — по вкусу
Закуска из груши с сыром бри (Фото: klopotenko.com)
Закуска из груши с сыром бри / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Хорошо вымойте и высушите бумажным полотенцем две груши. Разрежьте каждую на 4−8 частей продольными дольками, извлекая семена. Аккуратно выложите груши в форму для запекания срезом вверх. Запекайте в духовке в течение 10−15 минут до мягкости груши.
  2. Нарежьте сыр бри крупными кубиками. Это очень нежный и мягкий сыр, поэтому советую не доставать его из холодильника заранее, иначе нарезать будет труднее.
  3. Достаньте форму с грушами из духовки и распределите сверху на грушах ломтики сыра бри.
  4. Верните форму в духовку на 3−4 минуты, чтобы сыр начал таять. Достаньте закуску из духовки и сбрызните соком половины лимона.
  5. Чтобы добавить немного пикантных ноток, посыпьте груши хлопьями перца чили и украсьте листочками мяты.

Больше рецептов на klopotenko.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь

Теги:   Рецепты Еда Евгений Клопотенко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies