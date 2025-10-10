Быстрое осеннее меню. Пять блюд, которые вам точно понравятся

Я всегда говорю, что готовить — это легко. Особенно осенью, когда сезонные овощи и фрукты сами добавляют блюдам вкуса и пользы. Не обязательно тратить много времени, чтобы приготовить что-то вкусное. Поэтому, если вы устали, спешите или просто хотите поесть вкусно без лишних хлопот — вот несколько осенних рецептов, которые точно вам понравятся.

Реклама

Стирфрай с тофу

Среди растительных белковых продуктов я больше всего ценю тофу. На первый взгляд, он кажется простым и даже скучным, но стоит найти правильное сочетание — и он открывает себя совсем по-другому. Тофу — это сгущенное соевое молоко, спрессованное в плотные блоки, которые прекрасно держат форму и легко впитывают соус. Предлагаю попробовать мой любимый вариант — стирфрай с тофу и сезонными овощами. Готовится быстро, выглядит ярко, а по вкусу даже тем, кто раньше обходил этот продукт стороной.

Ингредиенты:

200 г тофу

2 ст. л. кукурузного крахмала

50 мл соевого соуса

50 мл овощного бульона

1 ст. л. меда

1 ст. л. растительного масла

1 красный перец

300 г брокколи

1 ст. л. растительного масла

2 зуб. чеснока

2 см корня имбиря

1 ст. л. кунжута

Стирфрай с тофу / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Порежьте небольшим кубиком 200 г тофу. Присыпьте его 2 ст. л. кукурузного крахмала, чтобы каждый кубик был в нем. Отдельно смешайте 50 мл соевого соуса, 50 мл овощного бульона и 1 ст. л. меда. Выложите тофу на хорошо разогретую сковороду и обжарьте его в 1 ст. л. растительного масла до румяной корочки, постоянно помешивая. Снимите тофу со сковороды, вместо него добавьте жариться 1 красный перец, порезанный кубиком, и 300 г брокколи, разобранной на соцветия. Долейте 1 ст. л. масла и готовьте овощи 5−7 минут на большом огне, постоянно помешивая. Добавьте к овощам 2 измельченных зубчика чеснока, 2 см натертого корня имбиря, жареный тофу и соус. Перемешайте и жарьте еще пару минут, до загустения. Перед подачей украсьте блюдо 1 ст. л. кунжута. Приятного аппетита!

Табуле с тыквой

На первый взгляд, простой салат табуле способен удивить своей многогранностью и вкусами. Ведь идея добавлять крупы в салаты просто гениальна: от нее выигрывают и часто скучная крупа, и базовый салат, и человек, который получает блюдо 2 в 1. Именно поэтому я готовлю табуле в разных вариантах — с редисом и курицей, с баклажаном или сезонно — с тыквой.

Ингредиенты:

150 г очищенной тыквы

1 ст. л. подсолнечного масла ( для жарки)

для жарки) 100 г кускуса

1 небольшая луковица

30 г свежего пажитника

100 г томатов черри

50 г оливок без косточки

3 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Очистите и нарежьте кубиками размером примерно 2 см 150 г тыквы. Разогрейте на сковороде 1 ст.л. масла, выложите тыкву и жарьте 3−5 минут, пока она немного не размякнет. Слишком мягкой она стать не должна. В кастрюле кипятком запарьте 100 г кускуса в пропорции 1:1. В это время мелко нарежьте 1 луковицу и 30 г зелени. Также нарежьте на четыре части или пополам 100 г томатов черри. Смешайте готовый кускус, тыкву, лук, зелень, оливки и томаты. Добавьте соль и перец по вкусу, заправьте 3 ст.л. оливкового масла.

Баклажаны на гриле с йогуртовым соусом

С баклажанами можно приготовить множество вкусных и быстрых блюд. Им подходят различные овощи и зелень, мясо и рыба, мягкие сыры и орехи. Так же баклажаны — это универсальная составляющая к блюдам, которую можно жарить на сковороде, добавлять в рагу или запекать в духовке. Предлагаю рецепт ароматной закуски из этого овоща. Ее можно подавать и как вкусный соус для пасты, питы или брускетты. Поэтому смело выбирайте свой вариант по вкусу.

Ингредиенты:

2 баклажана

5−6 ст. л. оливкового масла

4 зубчика чеснока

10 веточек зелени кинзы или петрушки

250 мл несладкого густого йогурта

соль и перец по вкусу

Баклажаны на гриле с йогуртовым соусом / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Возьмите два средних баклажана, помойте и срежьте « хвосты». Порежьте полосками или кружочками толщиной 1 см. Присыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Это нужно для того, чтобы избавиться от горечи баклажанов. Затем слейте воду с баклажанов і каждый кружочек или полоску тщательно обсушите бумажным полотенцем. Промывать не стоит, потому что овощ насытится водой, а нам это не нужно. Разогрейте электрогриль. Нарезанные баклажаны с двух сторон смажьте оливковым маслом, используя кулинарную кисточку. Выкладывайте их на электрогриль и готовьте до появления румяной корочки. Также можете воспользоваться сковородой гриль или обычной. Но в этом случае ваши баклажаны будут не запеченными, а жареными. Добавьте оливковое масло и готовьте с двух сторон примерно по 2 минуты. Переложите их в посуду и оставьте охлаждаться. Приготовьте соус. Измельчите ножом 4 зубчика чеснока и листья с 10 веточек кинзы или петрушки. В посуду выложите 250 мл несладкого густого йогурта и добавьте к нему чеснок и зелень. Доведите до вкуса солью и перцем. Залейте соусом баклажаны и подавайте к столу.

Китайский салат из редьки и моркови

Как вы думаете, сколько нужно ингредиентов для вкусного салата? Десять, семь, пять? Я уверен, что достаточно двух основных и правильной заправки. Именно так готовится салат коул слоу, который уже стал настоящей легендой. А также — китайский салат с редькой и морковью. Удивительно простое сочетание вкусов, но какой потрясающий результат.

Ингредиенты:

2 небольшие моркови

200 г красной или белой редьки

1 ст. л. рисового уксуса ( или винного)

или винного) 1 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. семян кунжута

2 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. сахара

соль по вкусу

Китайский салат из редьки и моркови / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Помойте и очистите 2 небольшие морковки и красную редьку помойте, почистите и порежьте тонкой соломкой. Для этого лучше всего использовать специальную терку или экономку. Выложите овощную соломку в миску. Для заправки в отдельной емкости смешайте 1 ст. л. рисового или винного уксуса, 1 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. лимонного сока, соль по вкусу и 1 ч. л. сахара. Перемешайте, пока сахар не растворится. Заправьте салат и дайте ему постоять в течение 10 минут, чтобы овощи промариновались. При подаче посыпьте 1 ч. л. семян кунжута.

Закуска из груши с сыром бри

Знали ли вы, что сочетание груши с сыром бри — это почти как хлеб с маслом. Даже не знаю, как бы сложилась мировая история, если бы эти два продукта не встретились. Сыр бри идеально сочетается с различными фруктами. Поэтому я предлагаю вам сделать очень простую и вкусную закуску, которая готовится за считанные минуты. Рецепт универсальный, потому что подойдет как для веселой компании, так и для романтического ужина с бокалом вина.

Ингредиенты:

2 груши

50 г сыра бри

сок половины лимона

хлопья перца чили ( по желанию) — по вкусу

по желанию) — по вкусу 1 веточка мяты ( по желанию)

по желанию) соль — по вкусу

Закуска из груши с сыром бри / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 180 градусов. Хорошо вымойте и высушите бумажным полотенцем две груши. Разрежьте каждую на 4−8 частей продольными дольками, извлекая семена. Аккуратно выложите груши в форму для запекания срезом вверх. Запекайте в духовке в течение 10−15 минут до мягкости груши. Нарежьте сыр бри крупными кубиками. Это очень нежный и мягкий сыр, поэтому советую не доставать его из холодильника заранее, иначе нарезать будет труднее. Достаньте форму с грушами из духовки и распределите сверху на грушах ломтики сыра бри. Верните форму в духовку на 3−4 минуты, чтобы сыр начал таять. Достаньте закуску из духовки и сбрызните соком половины лимона. Чтобы добавить немного пикантных ноток, посыпьте груши хлопьями перца чили и украсьте листочками мяты.

Больше рецептов на klopotenko.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь