США не победят. Жители Дамаска готовятся к следующему шагу в сирийском конфликте - The Guardian

Жители Дамаска обсуждают вероятность американских авианалетов, пока войска и истребители возобновляют операции, пишет The Guardian.

В небо на севере Сирии вернулись истребители, а наземные войска в Дамаске снова начали передвижения.

Ночь в сирийской столице, проведенная в нервозном наблюдении за горизонтом, закончилась и в четверг, 12 апреля, опасения вернулись к обычному уровню. Будет ли Дональд Трамп выполнять свои угрозы и бомбить Сирию или примет решение о каком-то другом политическом шаге и каком-то другом компромиссе, было главным вопросом, обсуждаемым до захода солнца, когда, по мнению местных жителей, мог начаться отсчет до атаки США.

Даже если Трамп направит грозный арсенал США на цели по всей стране в ответ на предполагаемую химическую атаку на сирийский город Дума, в Дамаске ощущается, что режим будет преобладать.

Российские информационные агентства 12 апреля сообщили, что сирийские правительственные силы подняли свой флаг над центральной мечетью в Думе, в центре региона Восточная Гута возле Дамаска, который ранее удерживался повстанцами.

Российские информационные агентства 12 апреля сообщили, что сирийские правительственные силы подняли свой флаг над центральной мечетью в Думе

Сирийская столица поразительно отличается от того города, которым она была, когда решение о том, бомбить ли Сирию, принимал в 2013 году Барак Обама. Тогда Дамаск пошатнулся под давлением повстанцев. Союзников режима было меньше, чем сейчас. Защита страны выглядела потрепанной.

"Иран здесь, так же, как и Хезболла, и у русских есть свои противовоздушные ракеты, - сказал Хайтхем Чамс, житель пригорода Дамаска по телефону, - Русские могут сбить американские ракеты. Тогда кто самый сильный?"

Двое местных жителей сказали Guardian, что военные конвои прошли через западный Дамаск мимо усыпальницы Саиды Зейнаб в сторону ливанской границы утром 12 апреля. В других отчетах говорится, что Хезболла, которая была в авангарде наземной обороны Асада, перегруппировалась на западе от столицы вдали от возможных целей авиации, которые, как ожидается, могут попасть под удар США.

Большую часть сирийских ВВС переместили на российские базы в стране. Иракские и иранские СМИ предположили, что некоторые сирийские самолеты были отправлены в Иран, чтобы избежать любых нападений, но независимых подтверждений этого нет. Рабочее предположение в Сирии состоит в том, что генералы Трампа будут советовать ему ориентироваться на сирийские авиабазы, откуда, как подозревается, были совершены химические атаки.

Любой удар в этот раз, вероятно, был бы более масштабным, чем атака на авиабазу Шайрат возле Хомса в апреле 2017 года, через три дня после атаки с помощью зарина на северный город Хан-Шейхун.

Вертолеты, которые сбросили бочковые бомбы на Гуту, в основном, взлетели с авиабазы Думайра на севере города. Российские военно-воздушные силы там присутствуют, как и на многих других сирийских военных объектах. Однако в основном они находятся на северо-западе страны, где их система противовоздушной обороны S-400, которую никогда не проверяли в бою, готова к тому, чтобы ее задействовали против любых американских ракет.

"Американцы бы не посмели отправить самолеты против нас, - считает Мохаммед аль-Рай, сторонник сирийского правительства из Хомса, - Посмотрите, что случилось с израильским самолетом. С ними будет хуже. Несколько лет назад было сложно, но сейчас лучше. Если американцы взорвут некоторые взлетно-посадочные полосы, чтобы помочь джихадистам, что с того? Они не победят".

Рабочее предположение в Сирии состоит в том, что генералы Трампа будут советовать ему ориентироваться на сирийские авиабазы, откуда, как подозревается, были совершены химические атаки.

Чего хочет добиться Трамп после любого удара - это поразить сирийцев по обе стороны конфликта. "Мы надеемся, что он изгонит этого ужасного президента, - сказал Махер Серджи, противник Асада, который был сослан из Алеппо в Идлиб, - пусть американская ракета загонит его в подвал".

"Он не знает, что делать, - заявил сторонник режима, который отказался быть названным по имени, - Он даже не хочет оставаться здесь. Режим знает об этом, и русские, и Иран. Если бы он был умным, он попытался бы отказаться от этого".

Жители Дамаска говорят, что центр власти в Сирии, по-прежнему сильно милитаризирован, а солдаты в боевой комплектации контролируют сотни контрольно-пропускных пунктов. 12 апреля над Гутой ненадолго появились вертолеты, когда сирийские и российские войска взяли под свой контроль Думу.

Многие из тех, кто согласился выехать из города на окраине столицы, прибыли в Аль-Баб, в 30 милях к северо-востоку от Алеппо в северной Сирии. Сейчас они в безопасности, но являются чужаками в неспокойной стране. Аль-Баб был оплотом оппозиции до того, как ИГИЛ взяло его под свой контроль в конце 2013 года. Арабские силы, возглавляемые Турцией, в прошлом году отбили его, и с тех пор он стал домом для перемещенных лиц, которых отправляли туда из других мест в стране.

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Будет ли война их преследовать, неизвестно. Сейчас вновь прибывшие хотят провести ночь без авиаударов или запаха химикатов. "Я был возле дома, когда он попал под удар, - рассказал бывший житель Думы, который назвал себя Лутфи, - там были люди, которые спотыкались, закрыв свои рты руками. Один человек упал, другой, возможно, умер. Это и заставило нас уехать. Это был конец света".

"Если американцы ударят по режиму, это может напугать их на мгновение, - добавил он, - Но они уже рассказали миру, что они уходят, так в чем же дело? Мы знаем, что они не хотят, чтобы Асад ушел, и мы знаем, что они не будут сражаться с русскими. Это Иран? Может быть, это и есть их причина для бомбардировок? Нет сомнений, что это не для того, чтобы помочь нам".

Перевод НВ