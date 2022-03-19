Зеленский: Переговоры — единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок 19 марта, 01:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что для России наступило время начать переговоры прекращении полномасштабной войны против Украины.

Глава государства отметил, что жестокая и ошибочная тактика российских военных, которая заключается в постоянных ударах по гражданскому населению, мирным городам, жилым домам, больницам, школам и церквям приводит только к новым санкциям против России, ухудшает ситуацию для страны-агрессора и привлекает новые страны в антивоенную коалицию.

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«Содержательные и честные переговоры о мире и безопасности для нас — единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок… Я хочу, чтобы меня услышали все, услышали в Москве. Пришло время встречаться, говорить, восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский: Переговоры о мире – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок https://www.youtube.com/embed/roO29KYEgM4

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 14 тысяч человек личного состава. По словам президента, еще десятки тысяч российских оккупантов ранены и искалечены. Зеленский заявил, что войну нужно заканчивать, и напомнил, что предложение Украины на столе.

Глава государства также рассказал, что российские оккупационные войска остановлены почти на всех направлениях, первоначальный план россиян по захвату Украины провалился.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности. Россияне устроили блокаду Мариуполя и не разрешают доставить в город гуманитарный груз.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.



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