Впервые в истории. Япония предоставит защитное снаряжение для нужд ВСУ

8 марта, 16:21
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Япония подарит украинской армии защитное снаряжение (Фото:Sergiy Korsunsky via Facebook)

Япония подарит украинской армии защитное снаряжение (Фото:Sergiy Korsunsky via Facebook)

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил о предоставлении Японией на безвозмездной основе защитного снаряжения для нужд Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления Правительству Украины на безвозмездной основе защитного снаряжения для нужд Вооруженных Сил, а именно — бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов, генераторов, камер, разнообразного снаряжения для использования в чрезвычайных ситуациях», — написал посол в Facebook.

Он отметил, что подобный акт произошел впервые в истории Японии.

«Хочу, чтобы вы знали — Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине», — добавил Корсунский.

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https://www.facebook.com/s.v.korsunsky/posts/4998208366929343
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Япония Украина Война России против Украины

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