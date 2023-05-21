Зеленский встретился с Трюдо в рамках саммита G7
Владимир Зеленский провел встречу Джастином Трюдо с Джастином Трюдо (Фото:president.gov.ua)
Находясь с рабочим визитом в Японии для участия в саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает Офис президента.
Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.
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«Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас — критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи», — сказал президент.
Зеленский проинформировал Джастина Трюдо о ситуации на фронте и поделился оценками ее возможного развития.
Глава государства высоко оценил помощь, которую оказывает Канада для разминирования территорий, освобожденных от российских оккупантов.
«Хочу поблагодарить вас за практическую помощь в разминировании и за оперативную проработку вашим правительством и канадскими производителями наших запросов», — отметил президент.
Также речь шла об обучении украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER.
Было высоко отмечено последовательное усиление Канадой санкционного давления на Россию.
Кроме того, Зеленский отметил важность реализации всех пунктов украинской формулы мира.
Отдельно президент остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве нашего государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО.