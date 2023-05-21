Зеленский встретился с Трюдо в рамках саммита G7 21 мая, 05:06 Владимир Зеленский провел встречу Джастином Трюдо с Джастином Трюдо (Фото:president.gov.ua)

Находясь с рабочим визитом в Японии для участия в саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Офис президента.



Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

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«Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас — критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи», — сказал президент.

Зеленский проинформировал Джастина Трюдо о ситуации на фронте и поделился оценками ее возможного развития.

Глава государства высоко оценил помощь, которую оказывает Канада для разминирования территорий, освобожденных от российских оккупантов.

«Хочу поблагодарить вас за практическую помощь в разминировании и за оперативную проработку вашим правительством и канадскими производителями наших запросов», — отметил президент.

Также речь шла об обучении украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER.

Было высоко отмечено последовательное усиление Канадой санкционного давления на Россию.

Кроме того, Зеленский отметил важность реализации всех пунктов украинской формулы мира.

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Отдельно президент остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины. Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве нашего государства в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО.