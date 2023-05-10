Канада и Латвия проведут обучение украинских военных
Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)
Канадские и латвийские инструкторы начнуть обучать украинских военных в Латвии уже со следующей недели.
Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
По словам чиновницы, обучения украинских защитников для противостояния российской агрессии начнется уже в понедельник, 15 мая.
При этом Ананд отметила, что программа обучения дополнит другие усилия Канады по тренировке украинцев в Польше и Британии.