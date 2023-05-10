Канада и Латвия проведут обучение украинских военных

10 мая, 23:55
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Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)

Канадские и латвийские инструкторы начнуть обучать украинских военных в Латвии уже со следующей недели.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

По словам чиновницы, обучения украинских защитников для противостояния российской агрессии начнется уже в понедельник, 15 мая.

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При этом Ананд отметила, что программа обучения дополнит другие усилия Канады по тренировке украинцев в Польше и Британии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Российская агрессия Канада Латвия Война России против Украины

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