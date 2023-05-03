Канада передала Украине оборудование для разминирования

3 мая, 23:55
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Техника для разминирования (Фото:Canada in Ukraine / Twitter)

Техника для разминирования (Фото:Canada in Ukraine / Twitter)

Украина получила от Канады первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 миллиона канадских долларов (более 16 миллионов долларов США).

Об этом сообщает посольство Канады в Украине.

«Канада передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 млн канадских долларов», — говорится в сообщении.

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Как отметили в посольстве, эта техника будет использоваться для очистки сельскохозяйственных земель, восстанавливая ее продуктивное использование и помогая вернуть продовольственную безопасность.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Помощь Канада Разминирование

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