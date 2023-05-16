С начала войны в Канаду выехало более 220 тысяч украинцев

16 мая, 20:43
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Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)

Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Канаду прибыло более 220 тысяч украинцев, из которых около 15% с территории Соединенных Штатов.

Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства Канады.

Свыше 190 тысяч украинцев прибыли в Канаду воздушным и более 29 тысяч наземным транспортом.

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«Однако в это число входят не только новоприбывшие украинцы, но и граждане Украины, еще до начала полномасштабного вторжения РФ получили разрешение на длительное проживание в Канаде», — говорится в сообщении.

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С 17 марта 2022 года, когда Канада объявила о новых временных миграционных программах для украинцев, оставшихся на три года жить и работать в стране, заявки на получение таких виз подали более миллиона украинцев и более 707 тысяч таких виз уже было выдано.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Канада Война России против Украины

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