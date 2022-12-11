Зеленский поговорил с Эрдоганом 11 декабря, 16:27 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье, 11 декабря.

Об этом он сообщил в Twitter.

Среди прочего, лидеры обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора.

«Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain From Ukraine», — заявил Зеленский.

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Ранее сегодня Эрдоган разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. По данным Anadolu, президент Турции заявил, что стороны могут начать работать над экспортом различных продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон проверяют грузы и персонал, в том числе на предмет оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

17 ноября глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что «зерновое соглашение» продлили на 120 дней.