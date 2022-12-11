Расширение зернового коридора. Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Anadolu)
В воскресенье, 11 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Темами разговора были региональные вопросы, включая энергетику, отношения между Турцией и Россией, «зерновой коридор» и борьбу с терроризмом.
Об этом сообщает турецкое издание Anadolu и российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram.
В ходе встречи обсуждались турецко-российские отношения, особенно в энергетике, а также обсуждались региональные вопросы, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом.
По данным турецкого агентства, президент Эрдоган заявил, что совместными усилиями удалось обеспечит поступление более 13 млн тонн зерна для нуждающихся в нем и что стороны могут начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора.
Также глава Турции выразил пожелание скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.