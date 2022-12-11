Расширение зернового коридора. Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

11 декабря, 14:05
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Anadolu)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Anadolu)

В воскресенье, 11 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Темами разговора были региональные вопросы, включая энергетику, отношения между Турцией и Россией, «зерновой коридор» и борьбу с терроризмом.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu и российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram.

В ходе встречи обсуждались турецко-российские отношения, особенно в энергетике, а также обсуждались региональные вопросы, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом.

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По данным турецкого агентства, президент Эрдоган заявил, что совместными усилиями удалось обеспечит поступление более 13 млн тонн зерна для нуждающихся в нем и что стороны могут начать работать над экспортом различных продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора.

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Также глава Турции выразил пожелание скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия Владимир Путин Переговоры Турция Энергетика Реджеп Тайип Эрдоган зерновое соглашение

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