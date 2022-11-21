И Путина это устраивает. Какую игру затеял Эрдоган и куда движется Турция 21 ноября, 20:17 Эксклюзив НВ Эрдогану нужны доллары, чтобы попытаться покрыть огромные дыры в платежном балансе страны (Фото:REUTERS)

Эрдогану предстоят сложные выборы в следующем году. И вот на что он рассчитывает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, тепло приветствующий своего египетского коллегу Абдула Фатах аль-Сиси — эта сцена стала для меня самым ярким образом открытия чемпионата мира по футболу в Катаре на этих выходных. Эти двое долгое время были врагами друг друга: Сиси жестоко устранил соратников-исламистов Эрдогана, Muslim Brotherhood («Братьев-мусульман») из офиса в Египте, к тому же Сиси рассматривает эрдогановскую версию политического ислама как угрозу его собственному видению управляемой демократии дома.

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С тех пор, как Сиси выступил против «Братьев-мусульман» в Египте, Турция стала домом для его изгнанников, а турецкие государственные СМИ уже давно критикуют режим Сисси.

У этих двоих, похоже, были очень разные взгляды на будущее демократии в регионе, и они были частью разных региональных политических лагерей или союзов: Турция присоединилась к более политически либеральному Катару; а Египет — к более политически строгим абсолютным монархиям в Саудовской Аравии и ОАЭ, которые, по сути, выписывали чеки для поддержания режима Сиси у власти.

Но, похоже, что-то изменилось за последний год или около того, и встреча Эрдогана с Сиси, кажется, отражает это.

Изменения, заключающиеся в готовности к сотрудничеству, похоже, больше инициировались из Анкары, чем из Каира. Эрдогану предстоят трудные выборы в следующем году, а также сложная экономическая комбинация. Эрдогану нужны доллары, чтобы попытаться покрыть огромные дыры в платежном балансе страны — валовая потребность во внешнем финансировании в этом году, вероятно, что близка к $250 млрд, а валовых валютных резервов в размере чуть более $110 млрд недостаточно для покрытия этого дефицита. Если он не сможет заполнить пустоту, лира ослабеет еще больше, а инфляция взлетит по сравнению с уже завышенным уровнем в 85% плюс в октябре. Конечно, сочетание распродажи иностранной валюты и еще более высоких цен приведет к тому, что он проиграет предстоящие выборы в июне 2023 г.

Выбор Эрдогана?