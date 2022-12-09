Эрдоган заявил, что в воскресенье проведет переговоры с Зеленским и Путиным

9 декабря, 11:44
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:ADITYA PRADANA PUTRA/G20 Media Center/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:ADITYA PRADANA PUTRA/G20 Media Center/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN Turk.

Эрдоган заявил, что кроме больших жертв война повлекла за собой серьезные человеческие, экономические и политические потери для региона и мира.

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«В воскресенье у меня будет встреча с Путиным. У меня тоже будет встреча с Зеленским», — сказал он.
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18 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как тот побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным.

«В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продолжение зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности», — написал украинский президент в Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=X_p47SRMMmY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Война России против Украины

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