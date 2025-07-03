Зеленский прибыл с визитом в Данию, которая начала председательствовать в ЕС

3 июля, 13:21
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию (Фото: Скриншот из видео/DR)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, прибыл с визитом в Данию. Об этом сообщает DR.

Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете Европейского Союза. Торжества проходят в городе Орхус.

Отмечается, что президент Украины выступит с речью. Датское издание опубликовало видео прибытия Зеленского в Данию.

В мероприятиях по случаю начала председательства также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд ведущих политиков ЕС.

В частности, в Данию приехала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

1 июля Дания сменила Польшу и начала председательство в Совете ЕС, которое продлится до 31 декабря 2025 года.

Ранее глава государства сообщил, что Украина готовится к «новым встречам в Европе, в частности в Дании». Он отмечал, что ключевыми вопросами будет производство оружия.

25 июня Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

