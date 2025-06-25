Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

В среду, 25 июня, Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По его словам, во время переговоров были затронуты вопросы:

развития сопроизводства оружия;

председательства Дании в Совете Европейского союза ( ЕС);

ЕС); дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины ( ВСУ).

Особое внимание было уделено углублению оборонного сотрудничества и производству оружия и в Украине, и в Дании. В 2025 году Дания выделит 1,2 миллиарда евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия.

«Есть важные решения — Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство. Каждая страна, которая искренне помогает Украине сейчас, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство с нами. Усиливаем Европу вместе», — добавил он.

24 июня министры обороны Украины и Дании Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен подписали в Гааге Письмо о намерениях, которое предусматривает создание совместного оборонного производства на территории Дании.

5 июня Умеров заявлял, что первый транш в 428 миллионов евро по датской модели поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

Ранее СМИ писали, что Дания проложила путь к прямой закупке вооружения для Вооруженных сил Украины непосредственно у украинских производителей.

Так называемая датская модель оказалась эффективной: в 2025 году Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия потратят в совокупности 1,3 миллиарда евро на украинскую артиллерию, ударные дроны, ракеты и противотанковое оружие, произведенное в Украине. Около 830 миллионов евро из этой суммы поступает от ЕС, который черпает средства из доходов, полученных от замороженных российских активов.