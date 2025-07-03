Самолет Зеленского приземлился в Дании
Президент Владимир Зеленский, 26 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)
В четверг, 3 июля, самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus A319 UR-ABA совершил посадку в датском международном аэропорту Орхус.
Об этом сообщается на сайте авиаресурса AirNav.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина готовится к «новым встречам в Европе, в частности в Дании, ключевыми вопросами будет производство оружия».
25 июня президент заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.