Самолет Зеленского приземлился в Дании

В четверг, 3 июля, самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus A319 UR-ABA совершил посадку в датском международном аэропорту Орхус.

Об этом сообщается на сайте авиаресурса AirNav.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готовится к «новым встречам в Европе, в частности в Дании, ключевыми вопросами будет производство оружия».

25 июня президент заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.