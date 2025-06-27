Как будет развиваться совместное оборонное производство с Данией

Очень хороши именно эти промежуточные итоги саммита НАТО

«Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство», — сказал Зеленский после встречи с премьером страны Метте Фредериксен.

Это очень важная новость. То есть, по факту, мы сейчас имеем три модели сотрудничества с партнерами:

Датская модель. Это — когда партнеры выделяют средства, которые попадают на счета Минобороны. Оттуда — через контракты Агентства оборонных закупок финансируется производство оружия у нас, в Украине.

Прямое финансирование производителей. 24 июня подписан контракт с Нидерландами. По этому контракту нидерландцы напрямую финансируют производство 600 тысяч дронов у украинских производителей. То есть, минуя Минобороны.

Совместное производство. И вот здесь пионером опять же является Дания. 24 июня также было подписано и письмо о намерениях по совместному производству украинского оружия в Дании. Это — когда оружие по украинским технологиям будет производиться в странах-партнерах, а затем в первую очередь будет поставляться в Украину.

