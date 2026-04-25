Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 апреля, прибыл с официальным визитом в Азербайджан, где он встретится с главой страны Ильхамом Алиевым .

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет Суспільне.

Там отметили, что во время визита президент заслушал доклады украинских военных, которые делятся опытом и наработками в сфере защиты воздушного пространства.

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Фото: Facebook/Ilham Aliyev

Владимир Зеленский уточнил, что Украина уже ведет работу сразу по трем основным направлениям — в отношениях со странами Ближнего Востока и региона Залива, с Европейским Союзом, а также отдельно с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что кроме сотрудничества в сфере безопасности планируется также углубление взаимодействия в энергетической, экономической и гуманитарной сферах.

Фото: Facebook/Ilham Aliyev

24 апреля сообщалось, что Зеленский во время визита в Джидду встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Стороны обсудили сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и продовольствия, а также перспективы восстановления Украины и развитие партнерства между странами.

До этого президент Украины был на неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре, где достиг договоренностей о новых взносах в PURL и дополнительных пакетах помощи для Украины.

