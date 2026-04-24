Президент Владимир Зеленский на Кипре достиг договоренностей относительно новых взносов в PURL и дополнительных пакетов помощи для Украины. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам министра, неформальный саммит ЕС на Кипре стал «переломным моментом».

«Украина, украинский народ, президент Украины выдержали удар. Это была борьба, привлечение наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых тяжелых задач. Но ее удалось выполнить», — подчеркнул Сибига.

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Он также уточнил, что на Кипре Зеленский достиг отдельных договоренностей относительно новых взносов в PURL и дополнительных пакетов помощи для Украины.

15 апреля Зеленский заявил, что по итогам новой встречи в формате Рамштайн партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины и сделали новые взносы в оборонные программы, в частности PURL.

Глава государства рассказал, что были подтверждены решения о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров.

Инфографика: NV

В тот же день генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что странам, которые поддерживают Украину, нужно наращивать инвестиции для предоставления в этом году оборонной помощи в размере $60 млрд дополнительно к деньгам, которые должен выделить ЕС в рамках совместного кредита.