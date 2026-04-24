Зеленский на Кипре договорился о новых пакетах помощи и взносах в PURL — МИД
Встреча лидеров ЕС на Кипре, 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Президент Владимир Зеленский на Кипре достиг договоренностей относительно новых взносов в PURL и дополнительных пакетов помощи для Украины. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в эфире телемарафона Єдині новини.
По словам министра, неформальный саммит ЕС на Кипре стал «переломным моментом».
«Украина, украинский народ, президент Украины выдержали удар. Это была борьба, привлечение наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых тяжелых задач. Но ее удалось выполнить», — подчеркнул Сибига.
Он также уточнил, что на Кипре Зеленский достиг отдельных договоренностей относительно новых взносов в PURL и дополнительных пакетов помощи для Украины.
15 апреля Зеленский заявил, что по итогам новой встречи в формате Рамштайн партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины и сделали новые взносы в оборонные программы, в частности PURL.
Глава государства рассказал, что были подтверждены решения о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров.
В тот же день генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что странам, которые поддерживают Украину, нужно наращивать инвестиции для предоставления в этом году оборонной помощи в размере $60 млрд дополнительно к деньгам, которые должен выделить ЕС в рамках совместного кредита.