Зеленский: Украина и Саудовская Аравия развивают стратегическую договоренность по безопасности по трем направлениям

В Джидде президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Лидеры обсудили реализацию стратегической договоренности по безопасности по трем ключевым направлениям.

Об этом сообщили в Офисе президента в пятницу, 24 апреля.

«Первый — экспорт нашей украинской безопасности экспертизы и возможностей в защите неба. Второй — энергетическое сотрудничество, которое добавляет Украине устойчивости в это сложное время. Третий — направление продовольственной безопасности. Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеров», — отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул готовность Украины делиться своим опытом для взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией в сфере защиты жизней.

Отдельно лидеры обсудили вопросы энергетической устойчивости, в частности в контексте кризиса на рынке топлива, вызванного ситуацией в Иране и блокировкой Ормузского пролива.

Фото: Офис президента

Также они обсудили перспективы участия Саудовской Аравии в реализации инфраструктурных проектов, восстановлении Украины, а также возможное партнерство в финансовом секторе и других государственных инициативах.

Зеленский и бин Салман определили задачи для своих команд и выразили надежду на их быстрое и полное выполнение.

«Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность. Обменялись и оценками ситуации на Ближнем Востоке и в Заливе. Надеемся, что безопасности будет больше, и помогаем этому», — добавил президент.

24 апреля Зеленский второй раз за время войны в Иране прибыл в Саудовскую Аравию. Он подчеркнул важность взаимного усиления и ценность сотрудничества между странами.

Перед этим он рассказывал, что Украина заключила три оборонных соглашения со странами Ближнего Востока — с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ — по совместному производству дронов и развитию более эффективных систем противодействия БПЛА.

26 марта Зеленский также находился с визитом в Саудовской Аравии, где состоялось подписание соглашения об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух государств.