Зеленский о разговоре Трампа с Путиным: Нам нужна встреча для установления мира

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина немного общих тем для обсуждения, поскольку они «очень разные люди».

Об этом президент сказал в четверг, 3 июля, во время пресс-конференции в Дании.

«Не знаю, не уверен, что у них есть много общих идей, общих тем для разговора, потому что они очень разные люди. Но если говорить об Украине, то мы с самого начала поддерживали идею президента Трампа о безоговорочном прекращении огня», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Киев остается открытым к любому формату переговоров и отметил, что в России решение принимает исключительно Путин.

«Вот почему нам нужна встреча на уровне лидеров. Мы действительно хотим мира», — подчеркнул президент.

Реклама

3 июля Путин и Трамп заявили, что проведут телефонный разговор вечером.

«В 10:00 утра состоится разговор с президентом России Путиным. Спасибо!» — написал Трамп в Truth Social.

Последний раз Путин говорил с Трампом 14 июня. По словам главы Белого дома, Путин позвонил ему, чтобы «очень красиво поздравить с днем рождения».

Президент США отметил, что говорил с диктатором об Иране, поскольку тот «очень хорошо знает эту страну».

Разговор длился почти час. Президент США отметил, что во время разговора Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном должен быть прекращен. В ответ Трамп подчеркнул, что его война в Украине «также должна закончиться».

Это был третий разговор Трампа с Путиным за месяц и пятый с начала года.