Анонсировал звонок Зеленскому. Трамп заявил, что Путин не хочет прекращать войну и «очень разочарован» разговором с ним

Президент США Дональд Трамп сказал, что диктатор РФ Владимир Путин не хочет прекращать войну против Украины (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным . Об этом сообщает Reuters .

Во время общения с журналистами Трамп сказал, что Путин не хочет прекращать войну против Украины.

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил президент США.

Лидер Белого дома сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля.

Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

В ночь на 4 июля Россия осуществила комбинированную массированную атаку на Киев. Известно о 23 пострадавших, 14 из них госпитализированы. Зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.

3 июля Зеленский прокомментировал прекращение помощи США и заявил, что надеется обсудить это с Трампом «завтра или в ближайшие дни». По его словам, у президента США и российского диктатора немного общих тем для обсуждения, поскольку они «очень разные люди».