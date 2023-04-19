Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США Маккарти. Вспомнил об истребителях F-16 19 апреля, 08:44 Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти во вторник, 18 апреля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский рассказал Маккарти о ситуации на фронте и неотложных оборонных нуждах Украины, в частности в бронетехнике, дальнобойном оружии, артиллерии, ПВО. Также он поднял вопрос относительно истребителей F-16.

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«Как заверил президент, Украина готова отчитываться за каждый доллар американской помощи», — заявили в ОП.

Зеленский упомянул о трибунале над РФ и обсудил со спикером Палаты представителей усиление санкционного давления на страну-агрессора, в том числе снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Он поблагодарил за двухпартийную поддержку США и пригласил Маккарти в Украину.

Маккарти с января занимает должность спикера Палаты представителей. Ранее на фоне разногласий в Республиканской партии по поводу помощи Киеву Зеленский уже приглашал его в Украину, но тот отказался. Маккарти говорил, что поддерживает Украину, но предупреждал: республиканцы не выпишут стране "чистый чек".