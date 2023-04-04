Зеленский встретился в Киеве с экс-госсекретарем США Майком Помпео и американскими бизнесменами 4 апреля, 11:46 Владимир Зеленский и Майк Помпео (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией политиков, бизнесменов и благотворительных организаций США во главе с бывшим госсекретарем Майком Помпео в понедельник, 3 апреля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский пригласил американский бизнес активно инвестировать в Украину. Он рассказал о возможностях развития в сфере строительства, сельского хозяйства, ІТ-технологий и т. д.

Видео дня

«Инвестируйте в бизнес, потому что бизнес — это то, что создает рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя», — заявил Зеленский.



Офис президента / Фото: Офис президента

Также он отметил важность продолжения и усиления оборонной помощи со стороны США и совместного развития соответствующих технологий, учитывая полученный Украиной опыт во время войны.

Кроме того, вместе с американской делегацией обсудили, в частности, движение Украины в НАТО и важность дальнейшего усиления санкционного давления на РФ.

