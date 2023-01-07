С 15-й попытки. Республиканец Кевин Маккарти стал спикером Палаты представителей США 7 января, 07:44 Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Спикером Палаты представителей США стал республиканец Кевин Маккарти из Калифорнии в субботу, 7 января. Для того чтобы его поддержать, понадобилось четыре дня и 15 исторических попыток голосования.

Об этом сообщает CNN.

Выборы спикера стали самыми продолжительными за последние 164 года. В конце концов голосование завершилось успехом для Маккарти после того, как члены ультраправого объединения республиканцев Freedom Caucus отказывались голосовать за него, пока он не согласится со всеми их требованиями относительно политической повестке дня в новом Конгрессе. Окончательно республиканец получил 216 голосов, представитель демократов Хаким Джефрис — 212.

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Как пишет телеканал, затяжная борьба за должность спикера может усугубить разногласия между консерваторами и умеренными, а блокирование голосования предварительно демонстрировать, с какими проблемами Маккарти столкнется, пытаясь объединить свое заседание в будущем.



Новый 118 состав Конгресса США начал работу 3 января. Заседание обеих палат — Сената и Палаты представителей — началось с голосования в Палате за своего следующего спикера. Из-за провальных голосований работа органа была парализована, поскольку парламентарии не могли принять без него присягу. Спикер Палаты представителей США является политическим и парламентским лидером и фактически третьим человеком в иерархии политической системы Штатов.



Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Маккарти с избранием на должность спикера.



«Поддержка США во всех сферах была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, которая приблизит нашу общую победу», — написал он в Twitter.

