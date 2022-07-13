«Вопрос выживания». Все западное оружие в Украине проходит тщательный учет — Подоляк

13 июля, 18:52
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что все оружие от западных партнеров проходит тщательный учет в Украине.

«Все виды оружия, в частности дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт», — написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что оружие для Украины — это «вопрос выживания», а контроль за ним в приоритете.

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«Все слухи о другом — банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки», — подчеркнул Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1547224463657377800

Ранее пресс-служба Госдепа сообщала, что Украина ответственно относится к западному оружию и не допустит, чтобы оно попало в чужие руки.

https://www.youtube.com/embed/58mr-X4riF8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Российская агрессия Михаил Подоляк

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