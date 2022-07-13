«Вопрос выживания». Все западное оружие в Украине проходит тщательный учет — Подоляк 13 июля, 18:52 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что все оружие от западных партнеров проходит тщательный учет в Украине.

«Все виды оружия, в частности дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт», — написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что оружие для Украины — это «вопрос выживания», а контроль за ним в приоритете.

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«Все слухи о другом — банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки», — подчеркнул Подоляк.

Ранее пресс-служба Госдепа сообщала, что Украина ответственно относится к западному оружию и не допустит, чтобы оно попало в чужие руки.

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