Байден посетит Ближний Восток, где хочет найти советское оружие для Украины — NYT

10 июля, 16:48
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Ближний Восток. Одна из задач поездки — поиск советского оружия для Украины, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, администрация Байден не хочет, чтобы на президента Владимира Зеленского давили ради переговоров с РФ. Однако чиновники и аналитики считают, что Вашингтону будет сложно поддерживать нынешний темп материальной помощи Украины из-за «роста усталости».

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Согласно оценкам, которые приводит NYT, военные поставки США будут продолжаться по меньшей мере до второго квартала 2023 года — но «вопрос в том, как долго будут поставлять оружие и боеприпасы без ухудшения военной готовности США».

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Американские чиновники призывали другие страны предоставить Киеву остатки оружия советского производства, с которым украинцы больше ознакомлены. Этот пункт будет и в программе визита Байдена на Ближний Восток, в частности на встрече с лидерами арабских стран, которые когда-то были «клиентами Москвы», говорится в материале издания.

В своей колонке для The Washington Post Почему я еду в Саудовскую Аравию глава Белого дома заявил, что будет пытаться расширить круг стран, которые поддержат Штаты в противостоянии с Россией и помогут победить в конкуренции с Китаем. По его словам, «более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам по многим причинам».

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«Его водные пути имеют большое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы рассчитываем. Его энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения влияния войны России против Украины на мировые поставки», — подчеркнул Байден.

1 мая главнокомандующий Валерий Залужный анонсировал отказ украинских военных от советского оружия и переход на образцы НАТО. В эфире Радио НВ военный эксперт, редактор издания Defense Express Валерий Рябых заявил, что Вооруженные силы Украины проводят уникальный для мировой практики сверхбыстрый переход на новые системы вооружения и их стандарты.

Мир отказывается от российского оружия – Валерий Рябых, военный эксперт
https://www.youtube.com/watch?v=iL7j-NOpTcs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Оружие Джо Байден Вооружение Ближний восток Саудовская Аравия

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