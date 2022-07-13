В США уверены, что Украина не допустит попадания западного оружия в чужие руки

13 июля, 00:03
Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В США уверены, что Украина ответственно относится к получаемому западному оружию и не допустит, чтобы оно попало в чужие руки. Об этом заявила заместительница госсекретаря США Бонни Дженкинс во время брифинга во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба Госдепа.

Представительнице Госдепа задали вопрос, собираются ли США отправлять в Украину «инспекторов» для мониторинга того, как используются поставки военной помощи. Дженкинс ответила, что США активно сотрудничают с Украиной, чтобы обеспечить контроль за передаваемой помощью. Она подчеркнула, что перед любой передачей вооружения США оценивают разные риски, в том числе риск потери на поле боя и «незаконной утечки оружия».

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"…Мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учету оборонительного вооружения американского производства", — добавила Дженкинс.

Россия всячески пытается сорвать поставки Украине западного оружия, которое эффективно используют украинские защитники, и распространяет фейки о якобы «продаже» украинскими военными вооружения или его «уничтожении» оккупантами.

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8 июля в Белом доме объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который в том числе будет включать 1000 высокоточных снарядов и еще четыре РСЗО HIMARS.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Госдеп Госдеп США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Поддержка Украины Война России против Украины

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