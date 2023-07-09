«Идите к черту». Посол Украины в Бразилии Мельник отреагировал на заявление депутата Бундестага о кассетных боеприпасах 9 июля, 13:33 Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник резко высказался на заявление депутата Бундестага Ральфа Штегнера, который раскритиковал решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем Twitter.

Штенгер решил дать оценку идее предоставления Украине кассетных боеприпасов. В своем Twitter немецкий политик написал, что это вооружение находится «вне закона» на международном уровне. По его словам, если США защищают порядок и ценности, то не могут предоставлять кассетные боеприпасы.

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«Использование кассетных боеприпасов справедливо объявлено вне закона на международном уровне. Те, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не поставляют такое оружие. Даже в Украину», — написал он.

Такое заявление вызвало массу недовольных комментариев, в частности, Андрей Мельник послал немецкого политика к черту и посоветовал ему и в дальнейшем сидеть на диване в стиле Бидермеер.

«Идите к черту со своими советами, господин Штегнер, вы не знаете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы чувствовали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле Бидермайер», — эмоционально высказался экс-посол Германии.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, которая запрещает использовать этот вид оружия. На сегодня ее ратифицировали около 100 стран мира. Однако среди них нет ни США, ни России, ни Украины.

Хотя США не ратифицировали Конвенцию о кассетных боеприпасах, в конце второго срока президента Джорджа Буша-младшего тогдашний глава Пентагона Роберт Гейтс ввел подход, в соответствии с которым США планировали ликвидировать те свои запасы кассетных боеприпасов, в которых более 1% суббоеприпасов могут не разорваться при использовании.

Сейчас администрация Джо Байдена таки нашла способ передать Украине кассетные боеприпасы, в частности мотивируя это экстренной необходимостью и потребностями национальной безопасности. По данным издания, для Украины тщательно отбирают снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35%.

Позже советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы.

Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет содержать кассетные боеприпасы.