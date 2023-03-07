Украина непублично просит США передать кассетные боеприпасы

7 марта, 02:49
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Украина просит расширить список боеприпасов (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Украина просит расширить список боеприпасов (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Украина не отказалась от просьбы в США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

Об этом сообщает Reuters.

Конгрессмены Джейсон Кроу и Адам Смит, входящие в комитет по вооруженным силам Палаты представителей США сообщили, что украинские власти призвали американских законодателей лоббировать предоставление МК-20 в Белом доме на Мюнхенской конференции безопасности в феврале.

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Отмечается, что ВСУ рассматривают кассетные боеприпасы как способ останавливать российскую тактику "мясных волн", которую оккупанты используют при штурмах.

Бомба МК-20 обычно сбрасывается с самолетов, раскрываясь посреди полета и выпускает более 240 дротикоподобных суббоеприпасов. На складах в США таких бомб более миллиона.

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В Конгрессе просьбы Украины поддерживают, но категорически против выступает Белый дом из-за того, что кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

В декабре 2022 года издание Politico сообщило, что у США есть запрос от Украины на кассетные боеприпасы. На тот момент Белый дом активно не рассматривал его, но и не отказал в поставках.

https://www.youtube.com/watch?v=MR9pB_fssiQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Боеприпасы Кассетные бомбы Война в Украине Война России против Украины

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