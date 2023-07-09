«Логистика хорошо налажена». Как быстро кассетные боеприпасы доставят на передовую — Устинова

9 июля, 07:23
NV Премиум
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Проверка кассетной бомбы на авиабазе Хилл, штат Юта, США, 10 января 2023 года (Фото:U.S. Air National Guard/Tech Sgt)

Проверка кассетной бомбы на авиабазе Хилл, штат Юта, США, 10 января 2023 года (Фото:U.S. Air National Guard/Tech Sgt)

Пентагон 07 июля официально объявил о поставках Украине кассетных боеприпасов.

Народный депутат Александра Устинова, которая общалась в США с конгрессменами относительно соответствующего решения, объяснила в эфире Radio NV, когда они окажутся на передовой в Украине.

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«Америке нужно было бы либо использовать кучу своих денег, чтобы их уничтожить, либо просто подарить Украине. Часть из них, я вам могу сказать, лежат в очень близких к нам странах Восточной Европы. Я очень надеюсь, что они быстро будут доставлены в Украину», — отметила Устинова.

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Она уточнила, что для перевозки могут понадобиться всего сутки:

«Думаю, что в течение 24 часов они уже могут быть, если нет никаких юридических преград. Некоторые из этих боеприпасов находятся на складах, очень близких к территории Украины, и могут быть сюда переданы. То есть они не все лежат в Америке».

Также она считает, что логистика уже достаточно хорошо налажена.

«На самом деле у нас логистика, с того момента, когда самолет садится в Жешуве (Польша — ред.), и пока любое оружие доезжает до передка, занимает около суток, 24 часа. То есть на самом деле логистика у нас хорошо налажена. Поэтому, если они даже будут везти их из Штатов, это вопрос нескольких дней. Но я думаю, что они будут ехать из соседних стран», — добавила Устинова.

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Кассетные бомбы Александра Устинова Радио NV Война России против Украины касетные боеприпасы

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