Россия отменила упрощенный въезд японцам на Курильские острова 6 сентября, 09:32 Курильские острова (Фото:Anatoly Gruzevich/Wikipedia)

Россия прекратила действие соглашения с Японией об упрощенном посещении Южных Курил. Она действовала с 1999 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин, сообщает Радио Свобода .

По указанному соглашению японские граждане, которые в прошлом жили на спорных островах или были членами семей вынужденно переселенных, могли без виз посещать Курилы.

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Под действие соглашения подпадали острова Кунашир, Итуруп и еще несколько островов Малой Курильской гряды, принадлежащих Сахалинской области Российской Федерации. Они вошли в состав СССР в 1946 году.

После начала войны в Украине Япония ввела санкции против российского диктатора Владимира Путина и высших должностных лиц. Кроме того, Япония объявила, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

21 марта 2022 года РФ вышла из длительных переговоров и заморозила совместные экономические проекты, связанные с Курильскими островами. Причиной стало присоединение Японии к санкциям Запада из-за войны России против Украины. Уже 26 марта Россия начала на островах военные учения.

31 марта Япония признала Курильские острова "изначальной территорией", находящейся под незаконной оккупацией"

Позже в МИД РФ заявили, что отменят безвизовый режим для японских граждан на Курилах с учетом очевидного "недружественного характера" санкций, введенных Японией.

Для Токио эти острова – Северные территории – являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала японские земли в 1945 г. после Второй мировой и удерживает их под своим контролем.

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