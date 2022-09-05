Япония выразила протест России из-за военных учений на Курильских островах 5 сентября, 18:52 Флаг Японии (Фото:Roméo Arnault \ Unsplash)

Правительство Японии выразило России протест из-за проведения многонациональных военных учений, в которых принимает участие, в частности, Китай, на спорных Курильских островах.

Об этом сообщает The Washington Post.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно подверг критике Россию за проведение учений на двух из четырех спорных островов Курильской гряды, которые Япония называет своими Северными территориями.

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По словам представителя правительства, министерство обороны Японии в субботу заметило шесть российских и китайских военных кораблей, стрелявших в Японское море примерно в 190 километрах к западу от мыса Камуи на острове Хоккайдо. После стрельб три российских фрегата, а также китайские эсминец с управляемыми ракетами, фрегат и корабль снабжения пересекли пролив Соя между Сахалином и Хоккайдо.

«Япония будет продолжать с серьезной обеспокоенностью следить за передвижением этих кораблей и будет принимать все возможные меры для проведения предупредительных и наблюдательных действий в окружающих Японию водах», — заявил Хирокадзу Мацуно.

1 сентября в России начались совместные стратегические учения Восток-2022.

Токио заявляет, что Советский Союз незаконно захватил Северные территории, в которые входят острова, включая Эторофу, Шикотан и Кунашири, вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года. Москва утверждает, что это было сделано «законно».

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