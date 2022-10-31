Пентагон отслеживает информацию о взрывах в оккупированном Севастополе — СNN 31 октября, 22:40 Взрывы в Севастополе прогремели утром 29 октября (Фото:Чп / Севастополь / Telegram)

Минобороны США отслеживает сообщения о взрывах в порту временно оккупированного Севастополя, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США.

«По нашим оценкам, там были взрывы, но я не собираюсь ни давать оценку ущерба, ни предоставлять какую-либо дополнительную информацию о том, что могло вызвать эти взрывы», — заявил чиновник США.

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Он не уточнил, принимали ли участия какие-либо суда США или что вызвало взрывы.

Взрывы в Севастополе прогремели утром 29 октября. Кремль обвиняет Украину и Британию. Страна-террорист утверждала, что дроны, которые якобы атаковали корабли, двигались по «зерновому коридору» и могли быть запущены с «гражданского судна», якобы участвовавшего в экспорте агропродукции.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.