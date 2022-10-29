«Место дислокации надводных сил РФ». Как «атаковали беспилотниками» Севастополь и могли ли быть задействованы подводные дроны — интервью 29 октября, 14:40 Севастополь, 29 октября 2022 года (Фото:t.me/Tsaplienko)

В Крыму оккупационные «власти» заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты.

В интервью Радио НВ эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко рассказал о возможных версиях взрывов и о том, как работают подводные дроны.

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— Можем ли мы проанализировать, что происходило утром в Севастополе?

— Из того, что сейчас известно, в частности, из российских источников, можно сказать, что была такая атака. Сейчас есть информация, что это были воздушные дроны, а есть информация, что были морские и подводные дроны. Якобы часть из них была уничтожена.

Есть информация о том, что это происходило в бухте Стрелецкая — это фактически на входе в Севастополь перед боновыми воротами. Это также место дислокации российских надводных сил. Там есть корабли небольшого класса, так называемые корабли охранно-водного района и ракетные катера. Кроме того, в том районе находятся структуры логистики РФ, включая запасы горючего. Там же есть системы ПВО, обеспечивающие противовоздушную оборону оккупированного Севастополя.

Куда попали эти дроны, откуда они появились, сейчас сказать сложно. Но то, что они там появились, — есть логика этого процесса.

Думаю, детали будут выяснены.

— Подводные дроны? Что это за техника?

— Россияне вроде бы заявляют и о подводных, и о надводных дронах.

Подводные дроны тоже есть. Они, как правило, используются для проведения подводных исследований на предмет наличия взрывоопасных объектов.

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Например, недавно шесть таких дронов ВМС Украины передала Великобритания. Они называются Remus-100. Но они предназначены для того, чтобы проводить обследование подводной части и морского дна на наличие подозрительных предметов. Потом их уничтожать, но уже не благодаря дронам.

Есть специальные подводные дроны, предназначенные для борьбы с надводными и подводными целями. Как правило, они больше по размерам. Вес Remus-100 — 36 кг, он небольшой для того, чтобы обеспечить какое-то огневое воздействие. Для взрыва на подводной части корабля или судна, или подлодки, нужно где-то минимум 40 кг взрывов. То есть дрон будет [весом] больше 100−200 кг.

Такие дроны тоже есть. [Информации] о них немного в Интернете.

В последние годы довольно серьезно развивалась такая индустрия малых подлодок, которые также могут выполнять такую функцию. Это подлодки водоизмещением от 80 до 200 тонн, которые могут быть заселены (с личным составом), так и без него, или могут работать в режиме камикадзе или обеспечивать доставку средств поражения — торпед, мин.

Для северо-западной части Черного моря, если бы у Украины была такая способность, это было бы наиболее эффективное средство противодействия, в частности подлодкам-противникам. Сейчас у нас нет такой возможности. Есть частично авиация, но она очень старая и ее использование в районах применения лодок РФ очень опасно: Почти вся авиация будет перехвачена на пути к этому району российскими истребителями и системами ПВО.

— Сообщается, что, возможно, были взорваны четыре военных корабля Черноморского флота РФ. Аппараты, о которых вы рассказали, могут взорвать корабль?

— Да. Это может быть, скажем, дрон для использования на поверхности. Простыми словами: это обычный катер, размером пять-шесть метров, имеющий двигатель, систему наведения и боевую часть в виде, как правило, нескольких сот тонн взрывчатки. Это могут быть либо снаряды, либо авиационные бомбы.

Такая практика есть. Кому интересно, могут поискать. Они применяются достаточно широко, хотя и не рекламируются. Вы нигде не найдете на [сайтах] ВМС любой страны, что у них есть такие системы. Это все относится к специальным операциям по уничтожению наиболее ценных военных целей на определенной глубине базирования противника.