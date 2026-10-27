Reuters исправило свой материал о том, что будущее правительство Сербии планирует прекратить продажу оружия Украине (исправлено)

27 октября, 17:56
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Участники Студенческого списка радуются первым результатам парламентских выборов в Белграде, 25 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Участники Студенческого списка радуются первым результатам парламентских выборов в Белграде, 25 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Агентство Reuters исправило свой материал от 26 октября, убрав упоминание о том, что победители парламентских выборов в Сербии планируют остановить экспорт оружия в зоны боевых действий.

Материал был исправлен 27 октября с учетом изменений в первоисточнике.

Ранее агентство Reuters сообщало, что кандидаты от студентов обещали прекратить любые продажи сербского оружия в зоны военных действий, включая поставки западным посредникам.

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В обновленном материале говорится, что «ведущие кандидаты от Студенческого списка не высказались по поводу того, прекратит ли будущее правительство любой экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, в частности продажу западным посредникам, передающим оружие Украине».

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В материале также говорится, что новое правительство не будет вводить санкции против Москвы. Один из представителей студентов, профессор Йово Бакич, в эфире российского пропагандистского канала RT Balkan назвал Россию исторически важным партнером Сербии и заявил, что изменений во внешней политике не будет.

По его мнению, санкции со стороны маленькой Сербии ничего бы не изменили для России, но символически стали бы очень плохим шагом.

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Сербия также зависит от России в энергетическом плане. Газпром поставляет ей около 2,2 млрд м³ газа в год по ценам ниже рыночных, а единственный сербский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании NIS, контрольный пакет которой Россия продает венгерской MOL. В Студенческом списке поясняют, что эта зависимость носит экономический характер, а не является геополитическим выбором.

Выборы в Сербии и сербское оружие для Украины — что известно

Внеочередные выборы стали итогом протестов, длившихся почти два года и начавшихся после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Протестующие обвиняли власти в коррупции. Вучич, занимавший пост президента или премьер-министра на протяжении 12 лет, в сентябре сложил с себя полномочия президента, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра.

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При Вучиче Сербия поддерживала тесные отношения как с Зеленским, так и с Путиным. Она так и не ввела санкции против России, однако продавала боеприпасы западным странам. В 2024 году Financial Times писала, что Украина через посредников получит от Сербии боеприпасы на сумму 800 млн евро, и Вучич фактически это подтвердил. В июне 2025 года, после обвинений со стороны российской разведки, Сербия приостанавливала экспорт боеприпасов.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Оружие Сербия Санкции против России Александар Вучич

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