Reuters исправило свой материал о том, что будущее правительство Сербии планирует прекратить продажу оружия Украине (исправлено)

Агентство Reuters исправило свой материал от 26 октября, убрав упоминание о том, что победители парламентских выборов в Сербии планируют остановить экспорт оружия в зоны боевых действий.

Материал был исправлен 27 октября с учетом изменений в первоисточнике.

Ранее агентство Reuters сообщало, что кандидаты от студентов обещали прекратить любые продажи сербского оружия в зоны военных действий, включая поставки западным посредникам.

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В обновленном материале говорится, что «ведущие кандидаты от Студенческого списка не высказались по поводу того, прекратит ли будущее правительство любой экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, в частности продажу западным посредникам, передающим оружие Украине».

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В материале также говорится, что новое правительство не будет вводить санкции против Москвы. Один из представителей студентов, профессор Йово Бакич, в эфире российского пропагандистского канала RT Balkan назвал Россию исторически важным партнером Сербии и заявил, что изменений во внешней политике не будет.

По его мнению, санкции со стороны маленькой Сербии ничего бы не изменили для России, но символически стали бы очень плохим шагом.

Сербия также зависит от России в энергетическом плане. Газпром поставляет ей около 2,2 млрд м³ газа в год по ценам ниже рыночных, а единственный сербский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании NIS, контрольный пакет которой Россия продает венгерской MOL. В Студенческом списке поясняют, что эта зависимость носит экономический характер, а не является геополитическим выбором.

Выборы в Сербии и сербское оружие для Украины — что известно

Внеочередные выборы стали итогом протестов, длившихся почти два года и начавшихся после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Протестующие обвиняли власти в коррупции. Вучич, занимавший пост президента или премьер-министра на протяжении 12 лет, в сентябре сложил с себя полномочия президента, чтобы баллотироваться на пост премьер-министра.

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При Вучиче Сербия поддерживала тесные отношения как с Зеленским, так и с Путиным. Она так и не ввела санкции против России, однако продавала боеприпасы западным странам. В 2024 году Financial Times писала, что Украина через посредников получит от Сербии боеприпасы на сумму 800 млн евро, и Вучич фактически это подтвердил. В июне 2025 года, после обвинений со стороны российской разведки, Сербия приостанавливала экспорт боеприпасов.